C’è posta per te ospiti, Maria De Filippi porta anche un po’ di Amici al sabato sera: tutti i nomi

La trasmissione della regina della tv torna sabato 12 febbraio 2022 a partire dalle ore 21:30 torna su Canale5 a due settimane di distanza. Dopo lo stop forzato per non concorrere con la finale del Festival di Sanremo 2022, al cospetto della quale anche l’apprezzatissima Maria De Filippi non avrebbe potuto far nulla, ripartono alla grande le emozioni e le toccanti storie raccontate dallo people show più amato della televisione. La prima serata del canale ritorna ad essere la casa di C’è posta per te per il quinto appuntamento stagionale che riprenderà il suo viaggio tra i sentimenti e gli addii dei toccanti racconti, alcuni dei quali non mancheranno di regalare sorrisi ed inaspettate sorprese fatte dai tanti ospiti della trasmissione.

Ecco quello che vedremo questa sera su Canale5 a partire dalle ore 21:30 e chi sarà l’ospite della quinta puntata.

C’è posta per te: la quinta puntata della trasmissione

Sabato 12 febbraio 2022 riprende il suo posto nella programmazione di Canale 5 la gloriosa e seguitissima C’è posta per te, il people show che da oltre 20 anni continua a raccontare storia di vita vera. Maria De Filippi continua ad occuparsi dei toccanti racconti dei protagonisti di questa stagione, la 25esima del format.

La puntata si muoverò come al solito tra chi ha bisogno di ricucire con il passato e guardare ad un nuovo futuro e chi magari vuole solo dimostrare in pubblica piazza il bene e l’affetto che lo lega a chi sta dall’altra parte della iconica busta.

La conduttrice è pronta a svelare le nuove storie fate di lunghi e dolorosi addii, di liti e tira e molla oppure di inaspettati e tanto voluti abbracci che saranno possibili solo con la scelta di aprire la fatidica busta che li separa.

C’è posta per te: l’ospite della quinta puntata

Il quinto appuntamento della trasmissione sarà impreziosito dalle tante risate portate in pubblico dall’inimitabile Luciana Littizzetto.

La comica ed attrice torinese sarà l’unica ospite della nuova puntata con lo show e sarà accolta da un vero e proprio boato dello studio, come mostrato nel promo della trasmissione.

Sabato a #CePostaPerTe l’inarrestabile ironia di @lucianinalitti! Vi aspettiamo in prima serata su Canale 5 🤩 pic.twitter.com/f1aTxI1WpF — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 10, 2022

Oltre alla regina di Che tempo che fa, la trasmissione della De Filippi ha deciso di “incontrare” Amici: “Francesca Tocca e Raimondo Todaro ospiti della quinta puntata di C’è Posta Per Te in onda domani, in prima serata, su Canale 5. Siete pronti a emozionarvi insieme a loro?“.