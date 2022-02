Covid, Omicron non sarebbe l’ultima variante. L’allarme della direttrice dell’Ecdc: “La pandemia non è finita”

Cronaca Italia

La direttrice dell'Ecdc lancia un importante monito sul coronavirus e invita a non abbassare la guardia nei prossimi mesi. Omicron non sarebbe l'ultima variante del Covid-19.

Proprio in questi giorni, l’Italia ha visto l’allentamento di alcune delle misure anti-Covid. L’obbligo di indossare la mascherina all’aperto non è più in vigore a partire dalla giornata di ieri e già si guarda ai prossimi passi verso l‘uscita dalla pandemia. Dal centro europeo per le malattie però arriva un importante monito, che invita a non abbassare la guardia del tutto.

Covid, Omicron non sarebbe l’ultima variante: parla la direttrice dell’Ecdc

Andrea Ammon, direttrice del Centro europeo per la prevenzione delle malattie ECDC è intervenuta a Caffè Europa, su Radio 1, parlando della pandemia e degli imminenti sviluppi del coronavirus.

“Su una cosa voglio essere molto chiara” ha evidenziato. “La pandemia non è finita“ ha aggiunto con fermezza. “È probabile che questo Covid-19 rimanga con noi e non è detto che Omicron sia l’ultima variante che vediamo” ha continuato facendo chiarezza sulla situazione. “Se ci sarà un cambiamento di approccio nelle misure saranno i Paesi a deciderlo. Attualmente vediamo un’enorme differenza tra le situazioni dei Paesi in Europa” ha poi specificato.

“La mascherina– ha quindi osservato parlando del dispositivo di sicurezza individuale- non è una misura invasiva”.

“Se si vuole raggiungere una riduzione della contagiosità, bisogna mantenerle nei luoghi dove non c’è distanziamento, quindi al chiuso” ha spiegato Ammon.

Il monito sulla pandemia da coronavirus: “Dobbiamo stare molto attenti”

Riflettendo sugli anni trascorsi facendo fronte alla pandemia da Covid-19, Andrea Ammon ha dichiarato: “Penso che abbiamo imparato già molto ma non direi che sappiamo già tutto su questo virus.

Spesso ci ha sorpreso in questi due anni”. “Dobbiamo stare molto attenti nel controllare con grande attenzione” ha specificato, invitando a tenere ancora alta la guardia. Ammon ha quindi reso noto come crede che si possa far fronte al virus: “Intensificando la nostra sorveglianza e migliorando anche il sequenziamento, in modo da tenere sotto controllo le varianti del virus il prima possibile e identificarle il prima possibile”.