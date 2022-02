Giovane pilota donna di 19 anni stabilisce 3 diversi record compiendo il giro del mondo in aereo in solitaria

Good News

Zara Rutherford è la più giovane pilota donna ad aver completato il giro del mondo: ha 19 anni e il suo viaggio è durato 115 giorni. Da sola è riuscita ad aggiudicarsi ben 3 differenti record, vivendo un’esperienza indimenticabile.

Diventa la prima donna a fare il giro del mondo in aereo: la sua esperienza

La giovane pilota è nata in Belgio. I suoi genitori sono un pilota professionista britannico e un’avvocatessa e pilota belga. Il sogno di Zara Rutherford è di diventare astronauta e spera di poter andare all’università per poter studiare ingegneria informatica. Ad agosto del 2021, Rutherford è partita dal Belgio su un aereo due posti ultraleggero, riferisce il New York Times Il suo obiettivo era quello di diventare la prima donna a circumnavigare il globo in solitaria.

L’uomo più giovane ad aver compiuto questa impresa è Travis Ludlow, a 18 anni. Prima di Zara Rutherford, il record di donna più giovane ad averlo fatto era detenuto da Shaesta Waiz, con 30 anni.

Rutherford, con la sua impresa, ha anche voluto incoraggiare ragazze e giovani donne a seguire i propri sogni, come si legge sul suo sito web. La giovane pilota sottolinea come, sia nel settore dell’aviazione che in quello dell’informatica, ci sia un gender gap molto grande, con solo il 5% e 15% di donne nelle rispettive aree.

I costi dell’intero viaggio sono stati sostenuti dagli sponsor e dagli aeroporti dei luoghi in cui Zara Rutherford ha fatto tappa.

Zara Rutherford e il lungo e difficile viaggio in solitaria

Il viaggio della giovane pilota non è stato sempre semplice. Al suo ritorno in Belgio, Rutherford si è detta felice di poter passare un periodo più lungo di tempo in uno stesso posto. Tuttavia, Rutherford si aspettava ci sarebbero stati degli intoppi e infatti non si è mai scoraggiata. La giovane pilota ha completato il viaggio, anche se con due mesi di ritardo secondo la tabella di marcia.

Come riporta un articolo apparso sul New York Times il 20 gennaio 2022, Rutherford ha dovuto affrontare problemi tecnici, legati al cattivo tempo, alla pandemia, ma anche burocratici.

Secondo il giornalista del Times, Mike Ives, Rutherford ha schivato nuvole enormi in Colombia, lampi in Messico e sorvolato per quasi 6 ore e mezza sopra la tundra siberiana coperta di ghiaccio, senza quindi la possibilità di atterrare e ripartire.

Rutherford è stata poi costretta a fermarsi per più settimane in Alaska, aspettando che il suo visto fosse rinnovato per poter entrare in Russia.

Inoltre, all’ultimo, ha dovuto cambiare rotta per non sorvolare sulla Cina che le aveva proibito di entrare nel suo spazio aereo per via di un protocollo legato al coronavirus.

Zara Rutherford detiene ora 3 record

Secondo la BBC, Rutherford avrebbe volato 51.000 km, con più di 60 fermate in 5 continenti diversi. Zara, oltre ad essere la donna più giovane (e la prima belga) ad aver circumnavigato il mondo in solitaria, detiene anche il record di prima donna ad aver fatto il giro del globo su un aereo ultraleggero.