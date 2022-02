Cado dalle nubi: il film d’esordio di Checco Zalone torna su Canale5 domenica 13 febbraio

TV e Spettacolo

Nella prima serata di Canale5 di domenica 13 febbraio 2022 un divertente ritorno coinvolgerà il pubblico della rete ammiraglia della Mediaset. Il film d’esordio del comico pugliese conosciuto come Checco Zalone va in onda a partire dalle ore 21:30 circa mostrando la prima esilarante avventura del personaggio campione di incassi. Checco è un aspirante cantante che non riesce a sfondare nel mondo della musica e si barcamena come muratore fino a che la rottura con la sua ragazza Angela non lo porterà ad emigrare al Nord per tentare fortuna tra una gaffe e l’altra. Scori la trama completa, il cast e le curiosità del film Cado dalle nubi.

Cado dalle nubi: le curiosità ed il cast del film

Cado dalle nubi è un film diretto da Gennaro Nunziante, il regista con il quale il comico pugliese ha instaurato la collaborazione più redditizia della storia del cinema italiano. I due infatti collaborano nei primi quattro film di Checco Zalone, dando di fatto il via al grande successo nelle sale cinematografiche del personaggio campione di incassi per eccellenza in Italia.

Al fianco del pugliese vediamo i conosciuti attori Giulia Michelini, Dino Abbrescia, Fabio Troiano, l’attore visto con successo nella serie televisiva Squadra antimafia, e Ivano Marescotti, interprete dalla lunghissima carriera ed apprezzato in La leggenda di Al, John e Jack e nel successo internazionale di Hannibal.

Cado dalle nubi: la trama del film

La prima pellicola con protagonista Checco Zalone ci mostra il non più giovane cantante pugliese alle prese con il tentativo di sfondare nel mondo della musica.

Non essendoci ancora riuscito lavora come muratore nella ditta dello zio a Polignano a Mare fino a che la storica fidanzata Angela lo lascia perché non ha un lavoro stabile.

Così Checco parte per Milano in cerca di successo nel mondo dello spettacolo appoggiandosi al casa del cugino, che non sa essere omosessuale e che sarà il primo di bersaglio delle sue infinite gaffe verso la strada per il successo.