Chiara Ferragni presto zia, la sorella Francesca incinta del primo figlio svela il sesso del nascituro

Gossip

Il cielo è azzurro in casa Ferragni, Francesca sorella di Chiara è incinta del suo primo figlio e insieme al compagno ha svelato il sesso del piccolo in arrivo. La coppia sta trascorrendo romantici giorni in montagna in provincia di Bolzano insieme alla famiglia, e proprio in questa occasione ha voluto condividere con i fan la novità.

L’annuncio del sesso del bambino è stato accolto con grande entusiasmo da tutti i membri della famiglia che hanno commentato affettuosamente il post pubblicato su Instagram da Riccardo Nicoletti.

Francesca Ferragni incinta di un bel maschietto

Sembra proprio oche Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti avranno un bel maschietto.

Come si è letto in una storia pubblicata su Instagram da lui nelle scorse ore: “Sarà un piccolo Metalhead, chitarrista tifoso della Cremo e guai a lui se non parlerà dialetto”. Alla storia Nicoletti ha accompagnato anche un post sempre su Instagram nel quale si vedono lui e Francesca Ferragni intenti a baciarsi e la didascalia: “Ma il cielo è sempre più blu… e anche tu”.

In tanti hanno lasciato commenti affettuosi, a partire dalle zie Chiara e Valentina, la prima ha scritto: “Ti aspettiamo amore“, mentre la seconda ha scritto: “Ciao amore” con tantissimi cuori blu.

Mamma Marina Di Guardo invece ha scritto: “Amore stupendo non vedo l’ora!”.

Chi è Riccardo Nicoletti fidanzato di Francesca Ferragni

Il suo nome d’arte è Riku, è nato a Cremona il 17 settembre 1981, è un musicista e cantante e suona la chitarra in due band: gli Under Static Movement e i Rosco Dunn; è anche responsabile organizzativo della società LPS Electronics.

Riccardo Nicoletti e Francesca Ferragni stanno insieme da tantissimi anni, per la precisione dal 2009 e convivono da tempo, ora sono in attesa del loro primo figlio. La coppia è molto attiva sui social e ha condiviso tutti gli aggiornamenti della gravidanza con i fan fino ad ora.