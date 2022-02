Ditonellapiaga e Donatella Rettore a Domenica In: la rivelazione sulle presunte liti a Sanremo 2022

Programmi TV

Al Festival di Sanremo 2022 hanno sorpreso tutti con il brano Chimica, ma Donatella Rettore e Ditonellapiaga hanno fatto parlare di sé anche per alcune loro presunte liti fuori dalle scene. Oggi pomeriggio, ospiti di Domenica In, le due artiste fanno chiarezza spiegando come siano andate le cose, con l’ironica dichiarazione di Ditonellapiaga che rivela un retroscena: “C’è stata una notte di fuoco“.

Donatella Rettore e Ditonellapiaga a Domenica In dopo Sanremo

Donatella Rettore e Ditonellapiaga, reduci dall’esperienza al Festival di Sanremo 2022, sono oggi pomeriggio ospiti di Mara Venier a Domenica In.

Le due cantanti hanno portato sul palco un concentrato di energia e passione con il brano Chimica, che ha riscontrato un buon successo grazie anche a un ritornello decisamente orecchiabile. Tuttavia, ancor prima che la kermesse iniziasse, sono circolate voci circa presunte liti tra le due dietro le quinte.

Dissapori su cui entrambe cercano di fare chiarezza oggi pomeriggio a Domenica In. La Rettore parla inizialmente del rapporto con Ditonellapiaga, che ha scritto il testo di Chimica ispirandosi proprio alla diva: “Io le voglio un bene dell’anima, non sono solo io a dare a lei, ma è lei anche che mi dà tantissimo“.

Donatella Rettore e Ditonellapiaga: il retroscena sulla lite prima di Sanremo

Mara Venier, a quel punto, è entrata a gamba tesa sull’argomento chiedendo ad entrambe: “Ma è vero che dicevano che litigavate tantissimo?“. Donatella Rettore ha così svelato un retroscena che ha coinvolto anche il marito Claudio.

Riferendosi alla collega, Rettore rivela: “Sai che ha fatto il filo a Claudio?“. E, a seguire, l’ironica ammissione della giovane cantante: “C’è stata una notte di fuoco, però è durato poco…“.

“Lo sapevo io” esclama la Rettore divertita, cui ha fatto seguito una nuova irriverente affermazione di Ditonellapiaga: “Claudio veniva da me, che ci devo fare?

“. A questo siparietto hanno fatto seguito le risate in studio. Il rapporto tra le due artiste di Sanremo 2022 ha dovuto così far fronte ad alcuni dissapori dietro le scene, anche se in studio a Domenica In hanno dominato le risate e la stima reciproca che si sono dichiarate.