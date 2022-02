L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta: la seconda puntata in onda su Rai1. Le anticipazioni

Serie TV - Fiction

Il terzo capitolo della fortunata serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante continua il suo viaggio in televisione. Domenica 13 febbraio 2022 va in onda su Rai1 la seconda attesissima puntata della fiction che settimana scorsa ha vinto a mani bassi la gara degli ascolti con oltre il 20% di share. Un ritorno veramente scoppiettante quello della serie del regista Daniele Luchetti che racconta delle vicende di Elena e Lila, interpretate rispettivamente dalle giovani attrici Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Le anticipazioni della trama del nuovo appuntamento con L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta che domenica 13 febbraio mostrerà al pubblico di Rai1 i due episodi dal titolo di La cura e Guerra Fredda.

L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta: la seconda puntata della terza stagione

Domenica 13 febbraio 2022 ritorna in televisione su Rai1 L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta, attesissimo terzo capitolo che racconta le vicissitudini delle due amiche Elena e Lila, ormai divenute due donne. La serie tv coprodotta da Rai Fiction con il colosso HBO e diretta dall’apprezzato regista Daniele Luchetti spera di bissare il successo folgorante di settimana scorsa che a mani basse l’ha vista vincere il duello negli ascolti.

Il pubblico a partire dalle ore 21:30 circa potrà godersi il terzo e quarto episodio di stagione ispirati dai libri di Elena Ferrante e dal titolo di La cura e Guerra Fredda.

L’amica geniale – Storia di chi fugge e di chi resta: le anticipazioni della trama dei due episodi di serata

Nel primo episodio di serata vedremo una Lila stare sempre peggio, stremata dal lavoro in fabbrica alla Soccavo. L’amica Elena non vuole stare con le mani in male e nel tentativo di fare qualcosa per lei cerca di chiedere una mano ai suoceri, con Adele che la sprona a scrivere un articolo che possa denunciare le condizioni dei lavoratori.

Così Elena riesce a sfruttare la sua fama di scrittrice e a farsi pubblicare l’articolo sull’Unità, scatenando l’attenzione sperata intorno al tema.

Il secondo episodio di serata girerà intorno ai movimenti femministi nascenti nei primi anni ’70 e la nascente nuova visione della maternità. Elena e Lila saranno infatti impegnate a battagliare per farsi prescrivere la pillola anticoncezionale, con il processo che si rivela più lungo e complesso di quanto speravano. Pietro ed Elena si stanno per sposano in Comune con pochi amici a fargli da contorno ma sarà Adele a fare ad Elena una poco gradita sorpresa, organizzando un ricevimento in grande stile che metterà fuori luogo la stessa festeggiata.