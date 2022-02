Lutto a Domenica In, l’annuncio di Mara Venier a inizio puntata: il messaggio di cordoglio della conduttrice

Programmi TV

Mara Venier annuncia un doloroso lutto che ha investito la famiglia di Domenica In e, in particolare, il musicista Stefano Magnanensi. Le parole della conduttrice a inizio puntata.

Mara Venier apre la nuova puntata di Domenica In con un doloroso annuncio. Un lutto ha infatti colpito la famiglia del programma e, in particolare, il direttore d’orchestra Stefano Magnanensi, ormai presenza fissa da anni nel contenitore di Rai1. “Ti abbracciamo, ti vogliamo bene e ti aspettiamo” il messaggio della conduttrice al musicista, oggi sostituito a causa del profondo dolore che l’ha investito.

Lutto per Stefano Magnanensi: l’annuncio di Mara Venier a Domenica In

Domenica In torna oggi pomeriggio su Rai1 con un nuovo appuntamento, interamente dedicato al successo del Festival di Sanremo 2o22 conclusosi la scorsa settimana.

Tuttavia, prima di dare il via alle danze e alla musica, Mara Venier apre la diretta con un doloroso annuncio. Un lutto ha infatti investito tutta la famiglia di Domenica In e, in particolare, il musicista Stefano Magnanensi.

Il direttore d’orchestra del programma, ormai presenza fissa da diversi anni, quest’oggi è infatti assente dallo studio e il motivo lo spiega la conduttrice. “La mia band meravigliosa oggi sarà fondamentale per una puntata fatta di musica” le parole della ‘zia Mara’ in riferimento alla diretta all’insegna della musica che a breve avrebbe iniziato a condurre.

E, a seguire, l’annuncio di un grave lutto e parole di cordoglio per Magnanensi: “Ma voglio abbracciare Stefano, non c’è il mio adorato Stefano perché purtroppo è stato colpito da un lutto gravissimo: stamattina ha perso la sua adorata mamma. Stefano, ti abbracciamo, tutta la famiglia di Domenica In, perché noi siamo una famiglia ormai da molti anni.

Ti abbracciamo, ti vogliamo bene e ti aspettiamo, ovviamente“.

Mara Venier e il legame d’affetto con Stefano Magnanensi, direttore d’orchestra di Domenica In

Stefano Magnanensi, oggi assente a Domenica In, è stato sostituito in attesa del suo ritorno nel programma dopo la metabolizzazione del lutto.

Mara Venier, in particolare, ha sottolineato l’importanza della parola “famiglia“, che ha accolto il musicista e direttore d’orchestra pochi anni fa e divenuto ormai una presenza costante nelle diretta della domenica pomeriggio di Rai1.

Dopo l’annuncio, Mara Venier ha preso le redini della diretta accogliendo i suoi ospiti in studio per il talk sul Festival di Sanremo 2022.