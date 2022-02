Mara Venier scappa dallo studio di Domenica In: divertente fuoriprogramma dopo il regalo di Tananai

Programmi TV

A Domenica In va in scena un divertente fuoriprogramma che coinvolge Mara Venier. La conduttrice accoglie in studio Tananai, ultimo classificato al Festival di Sanremo 2022, che ha portato per lei un regalo speciale: una maglietta con il nome del giovane cantautore. E, per entrare nel giusto spirito dell’intervista, la ‘zia Mara’ abbandona momentaneamente la diretta tra le risate generali: “Mi vado a cambiare e torno“.

Mara Venier e il regalo di Tananai: fuori programma a Domenica In

Mara Venier ospita oggi pomeriggio alcuni tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2022, tra cui Tananai. Ultimo classificato con Sesso occasionale nella kermesse conclusasi la scorsa settimana, il giovane cantante è ospite di Domenica In per raccontare l’esperienza vissuta al Teatro Ariston.

Prima dell’intervista, però, Tananai si avvicina subito alla conduttrice una volta raggiunto lo studio e le porge un regalo speciale. Si tratta di una maglietta con scritto il nome del cantante, fatta su misura per la ‘zia Mara’ che commenta entusiasta il dono ricevuto.

Al punto che, prima di iniziare la chiacchierata con lui, la conduttrice abbandona temporaneamente la diretta esclamando: “Posso andarmi a cambiare un attimo?

“. A seguire invita Tananai a sedersi al suo posto, per poi scappare dallo studio tra le risate generali: “Siediti qua, mi vado a cambiare e torno“. Dopo la sua uscita improvvisa, in studio si elevano i cori a suon di “Mara! Mara!” per incitarla a tornare presto una volta effettuato il cambio di maglia.

Mara Venier torna in studio con la maglietta di Tananai

Nell’attesa del ritorno in scena della conduttrice, la band di Domenica In suona il ritornello di Sesso occasionale di Tananai.

Sino all’immediato ritorno di Mara Venier che, risolti i problemi di microfono in seguito all’improvvisato cambio di outfit, procede con l’intervista al giovanissimo artista.

Tantissime le dichiarazioni di Tananai: dall’ironia per l’ultimo posto ottenuto nella classifica generale di Sanremo 2022, sino al retroscena sulla scelta di un nome così particolare. “Tananai è il nomignolo che mi dava mio nonno quando ero piccolo, significa ‘piccola peste’” la confessione dell’ospite a Mara Venier.