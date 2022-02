Michele Bravi e Mara Venier, siparietto sull’amore a Domenica In: la piccante dichiarazione del cantante

Programmi TV

Siparietto tra Michele Bravi e Mara Venier, con il cantante che si lascia andare ad una piccante confessione. Le sue parole scatenano le risate nello studio di Domenica In.

Divertente siparietto tra Mara Venier e Michele Bravi a Domenica In. Nella puntata in onda oggi pomeriggio la conduttrice ha avuto come ospite il giovane cantante, reduce dall’esperienza a Sanremo 2022. Ma, oltre alla musica, la chiacchierata verte anche sulla sfera sentimentale dell’artista e sul fatto che sia ancora single. Liberandosi di ogni freno inibitorio, Bravi si lascia andare a una piccante confessione.

Michele Bravi e l’amore: il siparietto con Mara Venier

Michele Bravi è uno dei grandi ospiti di Domenica In, che quest’oggi accoglie in studio alcuni protagonisti del Festival di Sanremo 2022.

Il cantante, che ha partecipato alla kermesse con il brano Inverno dei fiori, si intrattiene in una lunga chiacchierata con Mara Venier tra carriera e vita privata. La conduttrice, parlando con il suo ospite dell’imminente giorno di San Valentino, gli chiede se abbia trovato l’amore della sua vita. Tuttavia la risposta è negativa, con il cantante che ci scherza su: “Accarezzo il cane la sera, sto lì con lui“.

Mara Venier con ironia afferma: “Va bene, molto bello, ma non basta amore“. Bravi replica così con ironia: “Eh ma Mara, devi spiegarlo agli altri, che devo fare? Trovami un fidanzato“.

E a seguire fa un identikit dell’ipotetico ragazzo che vorrebbe al suo fianco: “Deve essere risolto, una persona risolta, equilibrata, bella… ma risolto mi basta, felice“. La conduttrice ha tutta l’intenzione di aiutarlo nella ricerca del ragazzo perfetto e commenta ironicamente: “Io potrei mettere una buona parola“.

Michele Bravi sorprende tutti: la piccante dichiarazione

Il divertente siparietto tra conduttrice e ospite non si esaurisce qui. Michele Bravi, infatti, chiede a Mara Venier quando abbia conosciuto il vero amore.

Domanda alla quale la conduttrice risponde: “L’amore quello vero, assoluto, l’ho trovato a 49 anni.

Però prima non è che sono stata a casa ad aspettarlo. Non stavo a casa ad accarezzare il cane“. A quel punto l’artista ribatte con ironia: “Ho 30 anni pure io, anche io frequento il Carnevale di Rio molto spesso“.

E, liberandosi di ogni freno inibitorio, entra nel lato più intimo della questione rilasciando una piccante dichiarazione: “Le persone pensano che io stia in una biblioteca polverosa a riflettere e scrivere, ma in realtà sono uno schifoso anche io“. Le sue parole scatenano le risate in studio, con Mara Venier che tra gli applausi esclama divertita: “Meno male, si è liberato!

“.