Michele Bravi fa una dichiarazione a Tananai e lui risponde: “Saresti un bell’uomo della mia vita”

Gossip

A una settimana esatta dalla fine del Festival di Sanremo, l’attenzione sui protagonisti della 72esima edizione continua a essere altissima. Fra le rivelazioni di quest’anno sembra esserci paradossalmente anche l’ultimo classificato, Tananai, che in questi giorni sembra aver acquisito grande seguito sui social. Proprio in rete, i suoi fan sono rimasti piacevolmente stupiti dall’inaspettato scambio di messaggi avvenuto con Michele Bravi poco dopo la conclusione della kermesse.

Michele Bravi e Tananai si scambiano messaggi vocali e scatenano l’entusiasmo dei fan

Appena tre giorni dopo la fine dell’edizione 2022 del Festival di Sanremo, sul profilo Twitter di Michele Bravi è apparso un post dal contenuto molto particolare.

Il cantante ha infatti condiviso un breve video della schermata del suo cellulare, in cui appaiono i messaggi vocali scambiati fra lui e Tananai attraverso quella che sembra essere la chat dei direct message di Instagram. “Stavamo riflettendo su delle persone che potrei amare per il resto della mia vita“ esordisce Bravi, rivolgendosi al collega. “Nel cast di Sanremo forse hai vinto in quanto uomo della mia vita“ aggiunge, aprendosi così a un’insolita dichiarazione.

“Ma grazie” risponde Tananai.

“Anche tu saresti un bell’uomo della mia vita“ aggiunge esternando a sua volta la stima nei confronti di Michele. A completare il simpatico scambio di battute, c’è poi una frase aggiunta da Bravi, quasi a voler titolare la loro conversazione. “L’inverno del sesso occasionale“ ha infatti scritto il cantante, unendo così il titolo dei loro brani presentati a Sanremo, ovvero L’inverno dei fiori e Sesso occasionale.

A commento del post condiviso da Michele Bravi sul suo profilo Twitter, sono giunte le reazioni di molti fan suoi e di Tananai.

“Quando un bel feat? Pensateci, avete già anche il titolo pronto” commenta un fan. “La coppia di cui non sapevamo di avere bisogno” aggiunge qualcun altro. Fra i molti commenti, non mancano anche quelli di chi ipotizza che fra i due cantanti vi possa essere affinità sentimentale, ai quali si aggiungono le parole di chi ammette di non riuscire a “superare Sanremo” a causa loro.