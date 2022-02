Passa l’incrocio con il semaforo rosso e causa un incidente: 5 feriti, uno in gravi condizioni

Cronaca Italia

Nella notte fra ieri e oggi, un uomo non avrebbe rispettato il semaforo rosso e avrebbe quindi oltrepassato un incrocio causando un incidente che avrebbe coinvolto ben 4 macchine. Nell’impatto sarebbero state ferite 5 persone. Il più grave è un 19enne ed è stato portato all’ospedale, dove si troverebbe ancora attualmente ricoverato. Le forze dell’ordine starebbero indagando per cercare di comprendere cosa possa essere successo e cosa possa avere quindi causato la grave infrazione del codice della strada.

Passa con il rosso a provoca un incidente: molti feriti, uno è grave

Attorno alle 4.30 di questa notte, un giovane autista è passato con il semaforo rosso all’incrocio fra viale Lombardia e via Porpora, a Milano.

L’infrazione del regolamento della strada, riferisce Ansa, ha causato un incidente, che ha coinvolto quattro veicoli, uno dei quali parcheggiato. Nello scontro sarebbero rimasti feriti 5 ragazzi e ragazze, fra i 17 e i 24 anni. Fra di loro, un 19enne sembrerebbe essere grave. Stando a quanto riferito dall’agenzia, sarebbe stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Raffaele. Pare comunque che non sia in pericolo di vita. Gli altri feriti sarebbero stati trasportati in ambulanza al Policlinico, al Niguarda e al Fatebenefratelli.

Autista non rispetta il semaforo rosso e causa un incidente: le ipotesi sulla vicenda

Stando alle informazioni riportate in questi minuti da Fanpage.it, sul luogo dell’incidente sarebbero intervenute sette ambulanze e due automediche.

La testata web riferisce che sarebbero in realtà 8 le persone coinvolte, ma non vi è al momento conferma da parte delle agenzie. A prestare soccorso, sarebbero inoltre intervenuti vigili del fuoco e pattuglie di polizia locale. Ora, gli agenti dovranno ricostruire la dinamica dei fatti. Non sarebbero infatti ancora rese note notizie in merito al conducente che avrebbe causato l’incidente, né sarebbe chiaro se si fosse messo alla guida sotto l’effetto di alcol o droghe.

Solamente esami approfonditi potranno chiarire l’effettiva dinamica dei fatti.