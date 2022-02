Quattro allievi di Amici conquistano già il serale, tra di loro una new entry. Commento puntata 13 febbraio

Programmi TV

Nella puntata del 13 febbraio di Amici sono state assegnate le prime quattro maglie d’accesso alla fase serale del talent show. Il primo a ricevere questo riconoscimento è stato, a sorpresa, Michele. Il ballerino è una delle tante new entry del programma televisivo.

Insieme a Michele, sono stati promossi anche Dario, Sissi e Alex.

Le prime maglie del serale di Amici, passa anche Michele

Nella puntata domenicale del 13 febbraio di Amici il pubblico ha potuto conoscere i nomi dei primi allievi che hanno un posto assicurato al serale. Effettivamente questa fase del programma televisivo si avvicina, quindi, è normale che s’incomincino a svelare alcune carte.

Ma che metodo è stato scelto per far passare i ragazzi alla fase decisiva del talent show? Il criterio di selezione dell’edizione 2021/2022 è un po’ scioccante. Praticamente ogni professore ha la possibilità di dire, in ogni momento, a un allievo che è al serale. Così facendo tutti potrebbero potenzialmente prendere l’agognata maglia d’oro, perché è davvero difficile che un maestro elimini il proprio allievo.

E, infatti, il primo che è approdato al serale è proprio un emerito sconosciuto, Michele. Il ballerino è sicuramente bravo, ma il pubblico di Amici lo conosce da due puntate scarse.

Quindi il tanto decantato percorso nella scuola, la crescita e tutte i dettagli premiativi che sono stati presi in considerazione da anni che fine hanno fatto?

Quanti sconosciuti arriveranno al serale di Amici?

Alessandra Celentano ha scelto di far entrate Michele nella scuola di Amici improvvisamente, qualche settimana fa.

Complice anche la sospensione del programma per due settimane, il ragazzo, di fatto, non ha avuto modo di far vedere il suo talento o di farsi conoscere dal pubblico televisivo. Ma è già al serale, per decisione della sua insegnante.

Con lui, visti i copiosi ingressi dell’ultimo momento, molti altri allievi sconosciuti potrebbero far parte della formazione della fase decisiva del talent show. C’è da chiedersi, allora, perché questi talenti non siano entrati prima nella scuola e, soprattutto, i telespettatori che hanno guardato a fare per mesi il programma televisivo se, poi, si ritrovano a dover televotare per emeriti sconosciuti?