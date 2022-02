Alex Belli deluso da Delia Duran al Grande Fratello Vip: “Perché calpesti la nostra vita?”. Gelido confronto

Grande Fratello

Nella passerella del Grande Fratello Vip si ritrovano Alex Belli e Delia Duran per un acceso confronto. Le distanze tra i due paiono ormai incolmabili, come conferma anche la decisione della modella di fronte al quesito di Alfonso Signorini: baciare l’attore e uscire dalla Casa o conservare il proprio posto da finalista e rimanere? Nell’acceso faccia a faccia Belli palesa tutta la sua delusione: “Perché calpesti la nostra vita?“.

Alex Belli e Delia Duran a confronto in passerella

Continuano i colpi di scena nell’affaire sentimentale tra Alex Belli e Delia Duran al Grande Fratello Vip. L’attore torna a Cinecittà per un confronto in passerella con la modella, alla quale non risparmia critiche per il suo comportamento nella Casa.

La concorrente, infatti, ha voluto viversi appieno la sua ritrovata libertà parlando poco della sua storia d’amore con l’ex inquilino, sulla quale pare aver messo una pietra sopra.

Atteggiamenti che non sono piaciuti all’attore che, nella puntata di stasera, palesa la sua delusione in passerella: “Amore mio, cosa sta succedendo? Sono venuto qua non per dirti cose sbagliate o farti critiche, ma solo farti ragionare. Dov’è finita la Delia che conosco io? La donna elegante, tutta d’un pezzo, che non si fa manipolare?

Stai mettendo in dubbio tutto quello che siamo stati, non hai mai parlato bene di noi. Per cosa? Per il nulla“.

Alex Belli contro Delia Duran: “Abbi rispetto per te stessa“

Alex Belli confessa di essere rimasto parecchio deluso dalle parole e dagli atteggiamenti di Delia: “Io accetto, vuoi stare da sola? Bene, stai da sola. Però tutto quello che noi siamo dov’è andato a finire? Tutti i nostri progetti di vita? Ma è il rispetto, il rispetto anche per te stessa. Tu sei sempre stata libera, perché racconti di non essere stata libera? Le tue azioni non hanno assolutamente senso, e te lo dico non da persona gelosa, ma da persona che ti ama“.

L’attore fa anche presente alla Duran come, vivendo nella Casa, le emozioni siano amplificate e si possa rischiare di perdere il controllo dei sentimenti. E ha notato come questo stia capitando anche a lei: “Io ti amo, stiamo costruendo la nostra vita insieme. Vuoi stare da sola? Cammina da sola, ma dove vai? Sono contento perché finalmente stando qua dentro hai capito cos’è l’effetto della reclusione, la perdita totale della lucidità. Tu pensi di essere lucida, ma stai perdendo la linea dell’orizzonte.

Ti dico di vivere libera, e io vivo libero, ma abbi rispetto per te stessa in primis“.

Delia Duran non rinuncia al GF Vip, Alex Belli se ne va scuro in volto

Sfreezata dalla produzione, Delia Duran attacca Alex Belli: “Io ho preso la mia posizione di essere libera sentimentalmente, non abbiamo una carta che conferma il fatto che siamo sposati.

Hai iniziato a mancarmi di rispetto e a fare cose che mi hanno dato fastidio e continuavi imperterrito“. E aggiunge: “Dentro sono rinata, mi sono rinforzata“. Tuttavia la presa di posizione della modella non è andata giù all’attore, che le chiede amaramente: “Perché calpesti la nostra vita?

Perché calpesti il nostro matrimonio? Non hai detto nulla di buono su di noi”

Una nuova delusione per l’attore è dietro l’angolo e arriva in seguito a una domanda di Alfonso Signorini. Il conduttore chiede a Delia se rinuncerebbe al reality pur di baciare il suo Alex e andarsene via con lui, così come fece lo stesso attore pochi mesi fa. La scelta della Duran però è stata quella di continuare la sua avventura e preservare il suo posto da finalista. Decisione quasi prevedibile, in seguito alla quale l’attore la saluta gelidamente e lascia la passerella, mentre la concorrente ritorna in Casa.