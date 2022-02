Amadeus conduce Affari tuoi formato famiglia: gli ospiti e tutto quello che c’è da sapere sullo show

Programmi TV

Nemmeno il tempo di mettersi da parte le fortune dell’ultima edizione del Festival di Sanremo che Amadeus è già pronto a ripartire con la conduzione di un nuovo programma ovviamente su Rai1. Il conduttore si è infatti accaparrato la nuova edizione dell’apprezzatissimo Affari tuoi, che questa volta torna in una veste rivisitata ed accattivante che mette al centro dell’attenzione le famiglie italiane. Le nuove puntate al via a partire dalla prima serata di sabato 19 febbraio 2022, saranno divise in due blocchi, nei quali non mancherà il famigerato Dottore, quando nella prima giocherà un concorrente accompagnato dai propri parenti che apriranno i pacchi scelti dal giocatori mentre nella seconda il concorrente sarà un Vip diverso per ogni puntata, che giocherà per scopi benefici.

Affari tuoi formato famiglia: Amadeus conduce la nuova versione

Sabato 19 febbraio 2022 su Rai1 va in scena il gradito ritorno che sarà apprezzato da tutto il pubblico del canale. Affari tuoi formato famiglie sbarca sulla rete ammiraglia della televisione pubblica con il suo ricco carico di novità spinto dalla nuova conduzione di Amadeus. L’asso piglia tutto di Rai1 prende il posto di Carlo Conti a due anni di distanza dall’ultima edizione del format, quando al centro dell’attenzione vi erano finite le coppie che dovevano convolare a nozze.

Nella nuova stagione del programma a farla da padrone saranno invece le famiglie, come suggerisce saggiamente il titolo, che si ritroveranno nello studio a confrontarsi sia con gli storici pacchi del programma che con il famigerato e spietato Dottore.

Nella prima parte del programma saranno infatti gli stessi parenti del concorrente a svelare il contenuto dei pacchi posti di fronte a lui ed in mezzo a loro ci sarà anche la partecipazione di Giovanna Civitillo.

La moglie del conduttore lo aiuterà a conoscere le famiglia arrivate in studio, con domande, giochi e curiosità che ci porteranno dentro il mondo delle famiglie italiane scelte per andare alla conquista dei ricchi premi posti nei pacchi.

Affari tuoi formato famiglia: gli ospiti

Nella seconda parte di puntata il concorrente al centro dello studio sarà invece un Vip chiamato a giocare per beneficenza. I personaggi famosi saranno differenti di puntata in puntata e, come anticipa TvBlog.it, nella prima il pubblico avrà modo di vedere alle prese con i pacchi Antonio Cassano e Gigi D’Alessio.