Freedom – Oltre il confine: su Italia1 la nuova puntata condotta da Roberto Giacobbo. Gli argomenti ed i temi

Programmi TV

Lunedì 14 febbraio 2022 su Italia1 va in onda un nuovo interessante appuntamento di Freedom – Oltre il confine, la trasmissione scritta e condotta da Roberto Giacobbo. Il presentatore torna su canale a partire dalle ore 21:20 quando prenderà per mano i telespettatori per accompagnarli in un nuovo ed appassionante viaggio alla scoperta di nuovi miti e leggende. Nella puntata Giacobbo ed il suo team si muoveranno tra Venezia e Roma, in un viaggio che toccherà il Sacrario Militare di Cima Grappa ed anche Milano, mentre la sindrome affrontata nel nuovo appuntamento sarà quella della Crocerossina.

Scopri tutti gli argomenti e le anticipazioni sulla puntata in onda oggi in prima serata su Italia1.

Freedom – Oltre il confine: i temi e gli argomenti del nuovo appuntamento in onda su Italia1

Roberto Giacobbo e la sua preparatissima squadra di Freedom faranno compagnia al pubblico di Italia1 nella prima serata di San Valentino a partire dalle ore 21:20. Il loro viaggio avrà inizio a Roma per entrare nel Museo Nazionale di Storia dell’Arte Sanitaria S. Spirito in Sassia dove visiteranno un vero e proprio laboratorio alchemico ricco di ampolle e alambicchi.

Secondo tappa di puntata sarà un cammino attraverso i luoghi che hanno determinato le sorti italiane nella Prima Guerra Mondiale.

Si parte dal Sacrario Militare di Cima Grappa dove sono si andrà alla scoperta di alcune salme di persone che hanno perso la vita nelle battaglie del Grappa per difendere la Patria.

Giacobbo poi visita la Galleria Vittorio Emanuele III, un lungo simbolo a protezione contro l’avanzata delle truppe Austro-Ungariche.

Tappa successiva Milano alla scoperta della terza centrale elettrica del mondo, tra le più importanti d’Europa. Focus di puntata sarà poi la Sindrome della Crocerossina, della quale sembrano soffrirne in tanti.

Mentre per il Museo in 10 minuti ci sarà lo spazio dedicato al Keats-Shelley Memorial House. Questo e tanto altro nel nuovo appuntamento con la Freedom.