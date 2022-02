Le insinuazioni di Armando Incarnato su Biagio Di Maro: “Forse ti stanno pagando”. Commento 14 febbraio

Uomini e Donne

La puntata del 14 febbraio di Uomini e Donne è stata molto frizzante. Infatti, nello studio televisivo è arrivata una nuova Dama, Carmelina, che ha fatto divertire il pubblico con le sue accuse fantasiose nei confronti di Franco.

Anche Armando Incarnato è stato protagonista della puntata. Il Cavaliere è arrivato quasi alla rissa con Biagio Di Maro.

Armando Incarnato e Biagio Di Maro: quasi rissa tra i due Cavalieri

Armando Incarnato c’è ed è sempre sul pezzo. Anche nella puntata del 14 febbraio di Uomini e Donne, infatti, il Cavaliere partenopeo ha fatto la differenza. La sua accusa nei confronti di Biagio Di Maro è stata magistrale: “Forse ti stanno pagando per far sentire questa canzone qua”.

Armando Incarnato ha attaccato Biagio Di Maro sospettando che il Cavaliere fosse pagato per sponsorizzare una canzone: “Anche io sono stato chiamato, sotto richiesta di essere pagato… Per fare ascoltare le musiche”. Ma tutto il teatrino creato con tanto di rissa sfiorata, insulti in napoletano e saluti all’artista: “Salutami a Mister Hyde” sono stata la migliore promozione per il pezzo che si poteva immaginare.

Se fossi nel cantante li pagherei tutti e due a questo punto.

Carmelina, ben arrivata a Uomini e Donne

La rissa tra Armando Incarnato e Biagio Di Maro era sufficiente per farci una puntata intera, invece, la puntata del 14 febbraio di Uomini e Donne ha riservato un’altra gradita sorpresa: la Dama Carmelina.

La redazione del programma televisivo ha una grande dote nello scovare sempre i personaggi del parterre più improbabili. Infatti la Dama con i suoi lunghi racconti scenografici sulla sua conoscenza con Franco è stata a dir poco geniale.

Per non parlare delle accuse rivolte nei confronti del Cavaliere: “Amicizia? Che siamo al Grande Fratello, tu sei Alex Belli e io sono Soleil?… Abbiamo l’amicizia artistica?… Io con i miei amici ci sto ore al telefono”.

Tutte teorie smentite seccamente dal Cavaliere: “Tu vuoi partecipare a tutti i costi al programma… Perché non dici alla redazione che comunque vorrei risentirti così anch’io rientro nel programma?… Non ho mai mostrato interesse nei tuoi confronti… Sceneggiata… Sta mentendo… Una marea di frottole”.

Praticamente Carmelina è già pronta per il Grande Fratello Vip e, di certo, Maria De Filippi non si farà scappare il suo indiscusso talento.