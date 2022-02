Levante ha partorito, come si chiama la figlia. La prima foto e la dedica al compagno Pietro Palumbo: “Grazie”

Gossip

Levante è finalmente mamma! La cantante ha dato alla luce una bellissima bimba. A dare l’annuncio è stata la stessa cantante con un lunghissimo post pubblicato su Instagram insieme ad un primo piano della boccuccia della neonata. Levante si è lasciata andare ad un bellissimo racconto dell’esperienza e ai ringraziamenti a tutti coloro che le sono stati vicino.

Levante è diventata mamma: come si chiama la bimba

Nell’annunciare la nascita della figlia, Levante ha anche svelato che nome ha scelto per la piccolina, che è nata il 13 febbraio anche se l’annuncio è stato dato solo oggi.

“Il 13 Febbraio è nata Alma Futura.

Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata” ha scritto Levante, aggiungendo: “Nella stanza in cui ci troviamo stiamo vivendo una sorta di realtà aumentata e felicità esponenziale. Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo”.

Il post prosegue: “Grazie Pietro per questo viaggio, grazie al Dottor Franco Vicariotto, alla Capostetrica Stefania Del Duca, alla Dottoressa Enrica Demaria, ad Aurelia e Irene, a tutte le donne in sala parto che hanno fatto il tifo per me e per Alma. È stato un momento indimenticabile.

Grazie al reparto di ostetricia e ginecologia Humanitas San Pio X, ci siamo sentiti sempre protetti e amati. Ecco il tuo nome ti chiamerai Alma Futura”.

Pietro Palumbo, chi è il compagno di Levante e neo-papà

Tanta gioia anche per il neo-papà Pietro Palumbo, è lui il compagno della cantante.

Avvocato, anche lui originario del sud ma trapiantato al nord per motivi di lavoro. I due si sono conosciuti per caso ad una cena e proprio lì è scattato il colpo di fulmine; sono una coppia fissa dal 2019.

Prima di Pietro Palumbo, Levante ha avuto due relazioni importanti, la prima con Sir Cornelius Rifo, produttore mascherato fondatore del progetto Bloody Beetroots.

La seconda è quella con Diodato, i due sono stati molto legati ma ai tempi del Festival di Sanremo 2020 di cui hanno diviso il palco.