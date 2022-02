Angela Artosin ha il cancro, lo sfogo dell’ex tronista di Uomini e Donne: “La vita mi sta massacrando”

TV e Spettacolo

Non c’è pace per Angela Artosin, ex tronista di Uomini e Donne, che in passato aveva sconvolto i suoi fan rivelando loro di avere il cancro. Proprio in queste ore la donna è infatti tornata sui social per spiegare loro che la malattia è tornata e questa volta sembra essere più aggressiva.

Angela Artosin, il difficile sfogo sui social riguardo la sua malattia

L’ex tronista di Uomini e Donne in queste ore è tornata a rivolgersi ai fan per dare loro una terribile notizia che riguarda le sue condizioni di salute. Angela Artosin ha infatti rivelato, tramite le proprie storie su Instagram, di avere di nuovo il cancro -un carcinoma- che stavolta sarebbe tornato in forma più aggressiva che in passato.

“Il carcinoma è tornato più forte e cattivo delle prime due volte. Mi dovrò sottoporre a vari interventi e lo farò sola – scrive Angela sul profilo social – Spero capiate perché sono scomparsa ma la vita mi sta massacrando di sfighe. Scrivo a voi e piango… essere forti stavolta è dura“. Nel messaggio successivo ha poi ringraziato tutti i fan per i messaggi di sostegno che ha ricevuto, approfittando anche delle stories per condividere qualche commento dei suoi follower.

Le stories instagram di Angela Artosin

Angela Artosin, la lotta contro il carcinoma

Angela Artosin, classe 1981, è diventata nota al pubblico del piccolo schermo per la sua avventura come tronista nel dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne nel 2007.

Tuttavia la donna si è ben presto allontanata dal mondo dello spettacolo a causa dei suoi problemi di salute. Non è infatti la prima volta che il cancro la colpisce, come spiegato anche da Fanpage.

La donna ha infatti dovuto lottare contro la terribile malattia già due volte, di cui una mentre era incinta del primo figlio. Angela ha conosciuto, proprio nello stesso periodo in cui era ospite del programma di Canale5, il suo attuale marito, Simone Ferroli, da cui ha avuto due bambini – Ismaele e Sante nati rispettivamente nel 2016 e nel 2018.