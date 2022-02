Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi presto genitori: pubblicato il video della cameretta della nascitura

Gossip

Il giorno di San Valentino siamo tutti più inclini alla dolcezza e all’amore. Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi, in tale occasione ha mostrato la cameretta del loro bebé in arrivo. Era, infatti, agosto 2021 quando la giovane coppia aveva rivelato al mondo del web la loro dolce attesa: ora all’arrivo della bambina manca davvero poco.

Francesca Sofia Novello e il dolce video su Instagram

Sin dai primi giorni Francesca Sofia Novello ha mostrato con fierezza e orgoglio sui social il suo pancione sempre più visibile, messo in risalto ad alcuni eventi pubblici da vestiti aderenti. L’attesa è quasi finita e presto saranno in tre. La compagna di Valentino Rossi ha colto l’occasione della giornata degli innamorati per mostrare a tutto il popolo di Instagram la cameretta tutta rosa allestita per la nascitura.

Il video del post è accompagnato da alcune parole che recitano “Visto che oggi siamo tutti più romantici, aggiungo un carico di dolcezza. Manchi solo tu!” accompagnate da un’emoticon a cuore.

Nel video, accompagnato dalla colonna sonora del brano Per Te di Jovanotti, si vedono i vari oggetti posizionati nella cameretta della futura bebè tra cui la culla e il lettino (per quando sarà più cresciuta).

Si vede anche Placido, un grandissimo orso di peluche, accompagnato da tanti altri pupazzi. La futura mamma inquadra anche il piccolo armadio, che, aprendolo, rivela tutti i mini vestiti e le mini scarpine che attendono solo la loro piccola proprietaria. Appeso alla parete si nota un “46” di colore giallo. Valentino Rossi, futuro papà, ha lasciato anche qui la sua firma.

Nel complesso la cameretta ha toni delicati, tende rosa e arredamenti bianchi. Tantissimi animaletti di peluche animano l’ambiente. Unico tocco di colore un po’ più forte degli altri è proprio il giallo di quel “46”.

Sotto al video postato su Instagram si leggono tantissimi dolci commenti ricchi di affetto per la futura famiglia. A scriverli sono i numerosi fan della coppia, ma anche altre influencer amiche della Novello. Insomma, tutto è pronto e tutti sono impazienti di fare la conoscenza della bambina che presto arriverà. La nascita, infatti, è prevista tra febbraio e marzo. Speriamo che non si faccia attendere troppo.