Gianluca Costantino eliminato al Grande Fratello Vip lascia la Casa: si salvano Kabir Bedi e Antonio Medugno

Grande Fratello

Questa sera va in scena una nuova eliminazione al Grande Fratello Vip, che vede a rischio tre volti maschili del reality: Antonio Medugno, Gianluca Costantino e Kabir Bedi. A un mese esatto dalla finalissima è in arrivo un nuovo importantissimo verdetto che coinvolge tre new entry, entrate nella Casa nelle scorse settimane. Ma a dover abbandonare definitivamente il loft di Cinecittà è Gianluca Costantino.

Kabir Bedi, Antonio Medugno e Gianluca Costantino al televoto

La puntata del Grande Fratello Vip di questa sera è un crocevia decisamente importante in vista della finale. L’ultimo atto di questa lunghissima edizione del reality dista infatti un mese esatto: 14 marzo 2022, data nella quale si scoprirà il vincitore ufficiale.

Nell’attesa di scoprire chi festeggerà alla fine di questa avventura televisiva, vi sono ancora numerosi verdetti da annunciare in queste puntate. Uno di questi vede coinvolto, stasera stessa, uno tra Antonio Medugno, Gianluca Costantino e Kabir Bedi.

I primi due sono gli ultimi concorrenti ufficiali di questa edizione, che hanno fatto il loro ingresso poche puntate fa. Nonostante la loro sinora breve esperienza a Cinecittà, hanno saputo comunque lasciare il segno creando dinamiche.

Anche Kabir Bedi è uno degli ultimi concorrenti ad aver fatto il proprio ingresso e, grazie alla sensibilità e saggezza portate in Casa, è entrato subito nel cuore dei ‘Vipponi’.

Gianluca Costantino eliminato: la decisione del pubblico

Tuttavia nella puntata di questa sera uno dei 3 concorrenti è costretto ad abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip.

Il primo verdetto, comunicato da Alfonso Signorini, annuncia il primo concorrente salvo da questo televoto tutto al maschile: si tratta di Kabir Bedi. Il ‘Sandokan’ del reality può così continuare la sua avventura a Cinecittà.

Il secondo comunicato è invece decisamente più importante e vede in lizza Antonio Medugno e Gianluca Costantino: per uno dei due giovanissimi ragazzi l’esperienza nel reality termina qui. A dover salutare tutti i coinquilini e lasciare in via definitiva la Casa è Gianluca Costantino. Premiato dal pubblico, invece, Antonio, che negli ultimi giorni in Casa ha instaurato un rapporto decisamente intimo e complice con Delia Duran.