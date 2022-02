Il Libro della Giungla: su Italia1 va in onda il live action del grande classico d’animazione. Il trailer

Serie TV - Fiction

Su Italia1 va in onda il film Il Libro della Giungla a partire dalle ore 21:20 circa. Scopri la trama completa e tutte le curiosità del film in live action.

La proposta di Italia1 per la prima serata di martedì 15 febbraio 2022 è la messa in onda di un film girato in live action che ripropone uno dei grandi classici dell’animazione del secolo scorso. La pellicola Il libro della giungla, in onda sul canale Mediaset a partire dalle ore 21:20 circa, riporta sul piccolo schermo le avventure del cucciolo d’uomo di nome Mowgli ispirate dai racconti di Rudyard Kipling. Il piccolo sperduto nella foresta se la dovrà vedere con il conosciuto nemico la tigre Shere Khan, durante un viaggio nella giungla al fianco della pantera Bagheera e che gli farà conoscere il simpatico orso Baloo sempre ghiotto di miele.

Scopri le curiosità e la trama del film.

Il Libro della Giungla: le curiosità della pellicola

Il libro della giungla (in lingua originale dal titolo di The Jungle Book) è un film girato in live action uscito nelle sale cinematografiche nel 2016 co-prodotto e diretto da Jon Favreau, conosciuto regista e attore statunitense apparso recentemente in molti film del Marvel Cinematic Universe nei panni del simpatico Harold “Happy” Hogan.

Il film è un remake in tecnica live action dell’omonima ed apprezzatissima pellicola d’animazione del 1967 della quale però si discosta nella trama per alcuni aspetti, ispirate entrambi dall’omonimo romanzo di Rudyard Kipling.

Il film è interpretato dal piccolo e sorprendente Neel Sethi nei panni di Mowgli e con i bellissimi animali che nella versione originale prendono le voci tra gli altri di Bill Murray, Idris Elba, Lupita Nyong’o, Scarlett Johansson.

Nella versione italiana del film a dare la voce a Bagheera e Baloo ci sono rispettivamente Tony Servillo e Nerì Marcorè.

Il Libro della Giungla: la trama del film

Basato sul racconto di Rudyard Kipling e realizzato in live action, riporta al cinema l’avventura che vede protagonista Mowgli.

Il piccolo cucciolo d’uomo è cresciuto con una famiglia di lupi ma presto dovrà vivere un viaggio nella giungla per via degli altri animali che lo vedono come una minaccia e non come una risorsa.

A questo si aggiunge le mire assassine della temibile tigre Shere Khan, segnata dalle cicatrici dell’uomo che vorrà vendicarsi proprio sul piccolo che al fianco della pantera Bagheera e di Baloo farà di tutto per sfuggire alla sua furia.

Guarda il trailer: