Million Day Estrazione 15 febbraio 2022 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00

Million Day

La nuova estrazione del Million Day va in scena martedì 15 febbraio 2022 a partire dalle ore 19:00. Scopri la cinquina vincente di giornata sul nostro giornale a partire da qualche minuto dopo.

Il Million Day torna alle ore 19:00 di martedì 15 febbraio 2022 per mettere di nuovo in palio il suo ambitissimo milione di euro a qualche giorno dalla notizia dell’ultima vincita, verificatasi ad Abano Terme in provincia di Padova. Il gioco ha premiato così un nuovo milionario, con la speranza di tutti gli altri giocatori di potersi aggiungere alla lunga lista che vanta ben 203 vincitori. Scopri la combinazione di giornata che può essere consultata sul nostro giornale a partire da qualche minuto dopo le ore 19:00.

Nel caso ti fossi perso tutte le estrazioni che seguiamo sul nostro giornale, nei tanti link sotto puoi controllare tutte le estrazioni che si tengono dal lunedì alla domenica suddivisi per Lotteria di appartenenza:

Million Day: il mese di febbraio continua a premiare nuovi milionari

Il mese di febbraio sembra aver ingranato la marcia giusta negli ultimi concorsi del Million Day, grazie ad una nuova vincita milionaria verificatasi proprio qualche giorno fa. Il milione di euro messo in palio dalla lotteria è stato infatti assegnato ad un giocatore di Abano Terme, in provincia di Padova, che ha azzeccato correttamente la cinquina vincente di venerdì 11 febbraio.

Il fortunato ha infatti centrato la combinazione formata dai seguenti numeri 5, 9, 15, 21, 47 e con una giocata in abbonamento ha centrato la tanto sperata vincita.

La caccia di tutti gli altri giocatori continuerà da qui anche martedì 15 febbraio 2022, con la speranza che la nuova cinquina vincente possa dare le stesse soddisfazioni, aggiornando il totale dei vincitori del Million Day arrivato a toccare quota 203 nuovi milionari da quando il gioco è stato istuito nel 2018.

La prima storica vincita della somma milionaria è avvenuta a Caltagirone, in Sicilia, proprio il 16 febbraio di quattro anni fa, mentre recentemente le altre città baciate dalla fortuna sono state quella di Gioia Tauro in provincia di Reggio Calabria e quella di Milano, con la vincita verificatasi dopo una ricerca lunga quasi un mese ed interrottasi solo lunedì 7 febbraio 2022.

Prendi parte al Million Day in maniera responsabile

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.