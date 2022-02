Salva un cane dalle acque ghiacciate di un lago: il gesto eroico di un ufficiale di polizia

Good News

Non è raro, infatti, leggere di notizie riguardanti azioni eroiche da parte di membri delle forze dell’ordine. Quanto è avvenuto negli Stati Uniti però è un episodio davvero molto toccante. Un agente di polizia è intervenuto per salvare un cane caduto in un lago ghiacciato, impedendo che accadesse il peggio.

Poliziotto salva un cane da un lago ghiacciato

Si chiama Kona ed è un Labrador Retriever di 10 mesi, il cane messo in salvo di un poliziotto coraggioso. Come riportato dalla testata Newsweek, e dal post pubblicato dal dipartimento di polizia di Lewton (New York) un agente di polizia ha compiuto un atto davvero coraggioso per mettere in salvo il cucciolo.

Come si vede nel video postato dal dipartimento di polizia, infatti, Jonathan Smith ha salvato il cane in pericolo sulla fragile superficie ghiacciata di un lago. L’agente, senza alcuna esitazione, ha corso verso l’animale in pericolo, portandolo in salvo, poi, tra le braccia del suo padrone. Nel post che accompagna il video, il dipartimento di Lewton ha anche scherzato sulla brusca caduta iniziale dell’agente, scivolato sulla superficie ghiacciata. “Per la cronaca, gli diamo un 6 su 10 per la caduta, ma un 10 su 10 per il salvataggio” hanno infatti scritto i colleghi di Jonathan.

Poliziotto salva il suo cane dal lago ghiacciato: il ringraziamento del padrone

Il dipartimento di polizia di Lewton ha successivamente postato un aggiornamento sulla vicenda. Il capo della polizia, infatti, ha ricevuto una lettera di ringraziamento da parte del padrone della cagnolina. Nella mail, l’uomo ha dichiarato: “Un amico ed io stavamo portando i nostri cani a passeggio senza guinzaglio nel parco in riva al lago.

Lei è un labrador di 10 mesi e solitamente rimane vicino al cane più anziano, ma il suo istinto ha preso il sopravvento quando uno stormo di oche è atterrato in mezzo al lago, dove lei le ha inseguite rimanendo bloccata“.

Ha poi continuato ringraziando l’ufficiale di polizia Jon Smith, che senza esitazione è riuscito ad aiutare la povera cagnolina. Per giunta, il poliziotto non sarebbe nuovo a questo tipo di gesta di coraggio, di fatto, già nell’ottobre 2021, avrebbe portato in salvo un’anziana signora dalla sua casa in fiamme.