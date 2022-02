Tina Cipollari si scatena contro Pierluigi, a Uomini e Donne, dopo il bacio con Gemma Galgani: “Poveraccio”.

Uomini e Donne

Gemma Galgani ha mandato a casa un altro Cavaliere. Stavolta è toccato a Pierluigi, che non ha convinto la Dama torinese, malgrado il bacio che i due si sono scambiati.

Toni accesi in studio da parte di Tina Cipollari sia per Pierluigi che per Massimiliano.

Povero Pierluigi, forse l’unico Cavaliere arrivato davvero per corteggiare Gemma Galgani e non la telecamera e viene mandato via in fretta e furia. Il suo racconto dell’incontro con l’amata faceva tristezza già dalle prime battute: “Andata come è andata… Fredda… Bacio c’è stato… anche l’effetto cuscino“.

La Dama torinese, dal canto suo, come fa sempre quando di un Cavaliere non gliene importa nulla, l’ha denigrato per i suoi modi, per le sue parole, per tutto. Stavolta, il suo monologo è stato recitato anche senza troppa convinzione: “Un bacio durato due secondi e mezzo?… Quel bacio mi ha un po’ raggelata“.

Il buon Pierluigi, che, invece, di passione nel racconto ne ha messa e anche tanta, è stato criticato aspramente anche da Tina Cipollari: “Sei messo male, perché non è che ti ha baciato Monica Bellucci… poveraccio, ma quanti anni sono che non esci con una donna?

“. Non era proprio la sua giornata! Almeno Tina Cipollari ha detto la sua anche su Gemma Galgani: “Non ti piace… Quando ti sono piaciuti hai accettato questo e altro… Non ti è piaciuto fin dal primo momento, l’hai tenuto tanto per“.

Tina Cipollari dopo Pierluigi attacca Giovanni a Uomini e Donne

Gemma Galgani con il suo svogliato addio a Pierluigi non ha di certo coinvolto il pubblico di Uomini e Donne, ma il resto delle storie protagoniste della puntata del 15 febbraio ancora di meno.

La diatriba tra Alessandro e Pinuccia sul vaccino aveva stancato già dalla prima volta che ne hanno parlato, mentre, per quanto riguarda Giovanni, si vedeva che era finto già nel primo momento in cui ha messo piede nel dating show.

L’accoppiata con Sara Zilli è davvero vincente.

La cosa peggiore è che oltre a essere probabilmente falso, il Cavaliere risulta noioso e inespressivo, come notato anche da Tina Cipollari: “Lui è qui sono per esibirsi… Non ci mette proprio entusiasmo… Uomo inespressivo“.

Il momento più divertente di tutta la puntata è di certo l’attacco dell’opinionista contro il Cavaliere: “Se parte la musica oggi succede un caos qua dentro… Ritorni in Sardegna dritto e spedito“.