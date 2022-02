Andrea Delogu parla del suo rapporto con Stefano De Martino a Tonica in cui “niente è come sembra”

Gossip

È partito Tonica, lo show musicale della seconda serata di Rai 2 che vede al timone Andrea Delogu. La conduttrice ha aperto la prima puntata chiarendo i gossip sulla sua vita privata e sulla sua presunta relazione con Stefano De Martino, uno degli ospiti della trasmissione. Scopriamo tutti i dettagli e le loro parole.

Andrea Delogu parla del suo rapporto con Stefano De Martino

La conduttrice ha voluto infatti aprire la prima puntata del suo nuovo show parlando proprio dei suoi intrighi amorosi o presunti tali. Dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Montanari tutti i giornali di gossip la vedevano come fidanzata di Stefano De Martino.

La conduttrice ha voluto però chiarire che lei e l’ex ballerino del programma di Maria De Filippi sono solamente grandi amici. “È un amico a cui voglio molto bene – afferma infatti – un amico con cui ho lavorato, sono andata a cena, al cinema, in discoteca, un amico vero insomma”. Poi con l’ironia che la contraddistingue scherza anche che: “È molto complicato ma si può essere anche amiche di un bono, bello, bravo, interessante, capace, divertente, tonico come Stefano De Martino”.

La loro amicizia, in realtà, è nata già prima della separazione coniugale della Delogu, ma prima nessuno si era mai accorto del legame d’affetto tra i due.

“Prima del mio divorzio da Francesco, che saluto, ciao baby, nessuno si era accorto di questa amicizia, poi quando sono diventata single mi sono trovata assalita dai paparazzi” afferma infatti la conduttrice.

A queste affermazioni Stefano risponde: “Io sono anni che vivo di etichette, però penso che sminuiscano per definizione, quindi secondo me bisogna sorridere e andare avanti, stare sulle righe, non soffermarsi“.

Tonica: il nuovo programma di Andrea Delogu

Il focus di Tonica è certamente la musica con i suoi artisti, ma si discute anche di intrighi amorosi di questi ultimi.

Tonica è, riprendendo le parole del sito Rai, “un programma senza etichette, uno spazio sospeso dal giudizio”. Nel nuovo show di Rai 2 niente è come sembra ed è proprio questo il messaggio che vuole far passare la Delogu. Lo si capisce sin da subito, dal suo discorso sulla sua vita personale e privata, su aspetti che non sono mai stati come sembrano.