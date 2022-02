Come gestire soldi e tempo? 5 persone da cui trarre esempio e ispirazione

Good News

La vita di una persona può davvero cambiare con i giusti investimenti di denaro e forze. 5 persone hanno realizzato i loro sogni e cambiato per sempre le loro vite.

Talvolta, per gioco, ci capita di immaginare cosa faremmo se mai vincessimo una grossa cifra di denaro. Tuttavia spesso trovare una risposta concreta risulta davvero difficile. Eppure esiste davvero chi ha avuto la fortuna di realizzare davvero i suoi desideri grazie ad una vincita inaspettata e fortuita.

Heather McHugh, la filantropia dopo la vittoria di una borsa di studio

Heather McHugh ha vinto una borsa di studio dal valore di 500.000 $. La prima cosa che ha deciso di fare con questa ricchezza, riferisce il sito Topic, è quella di utilizzare parte di quei soldi per aiutare il figlio di un suo caro amico, affetto da microcefalia.

Da ciò è poi conseguita l’idea di utilizzare gli altri soldi per fondare un’associazione no profit. Grazie al suo aiuto, famiglie con disabili gravi a carico e che non possono permettersi cure o svaghi sono riuscite a permettersi qualche momento di relax con un viaggio o una cena. Oppure semplicemente qualche ora di tranquillità.

Sean Strub e l’impegno come editore per i malati di AIDS

Sean Strub riceve una ricchezza improvvisa, di circa 500.000 $, grazie ad alcune polizze assicurative stipulate dai malati di AIDS, di cui lui stesso è affetto. Tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 per i malati di HIV era decisamente difficile trovare informazioni precise e attendibili.

Saean decise quindi di investire la sua ricchezza per fondare la rivista POZ, che ancora adesso è una delle più importanti nel campo dell’informazione sull’AIDS.

Milli Cruz e la casa distrutta dall’uragano

Nel 2017 l’uragano Maria ha quasi distrutto completamente Porto Rico e ha lasciato senza casa centinaia di persone. Milli Cruz è tra queste e la sua casa di famiglia è stata quasi completamente rasa al suolo. Grazie al sostegno della FEMA e della Brigada Solidaria, lei e la sua famiglia sono riusciti a ottenere circa 8000 $.

Con il denaro ricevuto, ha potuto costruire una nuova casa per sé e i suoi 3 figli.

Bill Wasik e il New York Times

Bill Wasik grazie ad un investimento azzardato è riuscito a guadagnare circa 100.000 $. Con questa vincita si è potuto trasferire da Boston a New York e ha iniziato uno stage lavorativo non retribuito.

Dopo essersi sottoposto a numerosi sacrifici, è arrivato per lui un importante salto di carriera e il posto fisso. Oggi ha esaudito il suo sogno ed è diventato vicedirettore del New York Times Magazine.

Lydia Kiesling da freelance a scrittrice: la realizzazione di un sogno

Lydia Kiesling ha lavorato per 3 anni come freelance, guadagnando il minimo indispensabile per sé e i suoi figli, mentre suo marito manteneva l’affitto e le bollette dell’appartamento.

In un periodo della sua vita però decide di dare una svolta alla sua quotidianità, iniziando a scrivere un libro, non pensando però che sarebbe riuscita a guadagnare effettivamente qualcosa di concreto. Il libro, invece, ha avuto un discreto successo e ora sta già lavorando al secondo, sperando che abbia ancora più successo e possa garantirle una stabilità economica maggiore.