Incidente sulla A1 tra Lodi e Melegnano: fiamme e Vigili del fuoco in azione, le immagini dall’autostrada

Incidente stradale sulla A1 tra Lodi e Melegnano: questa mattina, un’autocisterna che trasportava rifiuti farmaceutici avrebbe invaso la carreggiata opposta e il mezzo, ribaltatosi lungo l’autostrada, ha preso fuoco. Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco per domare le fiamme e portare in salvo il conducente.

Incidente sulla A1 Lodi: fiamme e Vigili del fuoco in azione

Intorno alle 7 di questa mattina è scattato un delicato intervento dei Vigili del fuoco, tuttora in corso, per un incendio divampato a seguito di un incidente stradale lungo l’autostrada A1, tra Lodi e Melegnano. Secondo quanto ricostruito dagli intervenuti sul posto, un’autocisterna carica di rifiuti farmaceutici avrebbe invaso la carreggiata opposta per poi prendere fuoco.

Il conducente del mezzo sarebbe stato soccorso e le fiamme sarebbero state domate, ma al momento l’autostrada sarebbe chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire la conclusione di tutte le operazioni di messa in sicurezza.

Incidente stradale in A1 tra Lodi e Melegnano: le immagini dei Vigili del fuoco in azione

I Vigili del fuoco, in azione sul tratto teatro dell’incidente dalle prime luci di oggi, hanno diffuso un filmato dell’attività in corso lungo la A1 in cui è avvenuto il ribaltamento con conseguente incendio dell’autocisterna.

Nel video si vede il mezzo pesante avvolto dai fumi sprigionati dalle fiamme.

Incidente sulla #A1, tra #Lodi e Melegnano: un’autocisterna carica di rifiuti farmaceutici ha invaso la carreggiata opposta e preso fuoco. Soccorso il conducente e #incendio spento, in corso dalle 7.00 l’intervento dei #vigilidelfuoco [#16febbraio 9:00] pic.twitter.com/ffgMGxVN8n — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) February 16, 2022

Secondo quanto riferito dall’Ansa, occorreranno ancora alcune ore prima che il traffico possa essere ripristinato.

L’autocisterna avrebbe preso fuoco dopo l’impatto con il guardrail e il successivo ribaltamento. Il conducente sarebbe un 47enne, ferito nell’incidente e trasportato in ospedale in codice giallo.

La coda formatasi sulla A1 nei pressi del sito dell’impatto sarebbe attualmente di 6 km tra Casalpusterlengo e Lodi, con uscita consigliata in arrivo da Bologna a Casalpusterlengo (Lodi).

Nel senso opposto, in direzione Bologna, la coda sarebbe di circa 5 km tra il Bivio A1/A58 e Lodi.