Barù e Jessica Selassié al Grande Fratello Vip, possibile svolta nel rapporto: la proposta del concorrente

Grande Fratello

Nella Casa del Grande Fratello Vip il rapporto tra Barù e Jessica Selassié sembra indirizzato verso un risvolto a sorpresa. L’interesse della Princess per il coinquilino è sotto gli occhi di tutti e gliel’ha spesso palesato nel corso delle ultime settimane. Il cambio di strategia di Jessica, che si è mostrata più fredda nei suoi confronti negli ultimi giorni, pare però aver funzionato: da Barù arriva infatti un’intima proposta.

Barù e Jessica Selassié: possibile svolta nel loro rapporto

Tra coppie che si sono lasciate e coppie che si sono messe insieme, nella Casa del Grande Fratello Vip c’è spazio anche per i dubbi dell’amore.

A cominciare da quelli di Jessica Selassié e Barù, che a Cinecittà sembrano non aver ancora trovato una quadra dopo le insistenze della Princess. È ormai noto a tutti l’interesse evidente che la concorrente prova per il coinquilino, al punto da stuzzicarlo più e più volte in cerca di una reazione da parte sua. Tuttavia, sin da subito, da parte del nipote di Costantino Della Gherardesca non sono arrivati segnali che lasciassero intendere un interesse reciproco.

I due in Casa hanno creato sicuramente un bel rapporto di amicizia e affinità, ma non tale, per Barù, da sfociare in qualcosa di più.

Tuttavia negli ultimi giorni le cose sono decisamente cambiate, anche per via del cambio di strategia di Jessica che ha deciso di distaccarsi da lui, lasciandogli i suoi spazi. Tattica che pare aver funzionato, considerata la proposta che l’inquilino le ha fatto nelle scorse ore.

Jessica svela la proposta di Barù: i consigli di Alessandro e Sophie

Barù avrebbe fatto una proposta a Jessica, sulla quale la ragazza si è confidata in cucina con Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: “Barù ha detto: ‘Se vuoi venire a darmi la buonanotte vieni, sono in camera’.

Ci devo andare?

“. In preda ai dubbi, Jessica si risponde inizialmente: “Non ci vado, no, non ci devo andare“.

Le risposte dei due coinquilini sono divergenti. Alessandro le consiglia: “Senti quello che vuoi, gli dici: ‘Cosa dobbiamo fare?’. Io andrei, però se lui si avvicina tu prendi e te ne vai“. Sophie invece la invita a proseguire con la sua tattica, continuando a farsi desiderare in attesa di un’effettiva reazione da parte di Barù.