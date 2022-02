Harry Potter e il Principe Mezzosangue: cast e curiosità del sesto capitolo della saga

TV e Spettacolo

Giovedì 17 febbraio 2022 su Italia1 va in onda la sesta avventura di Harry Potter e dei suoi amici maghi. La saga si avvicina al gran finale con la pellicola Harry Potter e il Principe Mezzosangue, nella quale il maghetto avrà un’arma in più per fronteggiare Voldemort dopo essere entrato in possesso del libro di pozioni appartenuto al cosiddetto misterioso principe mezzosangue. Nel libro ci sono scritti alcuni appunti sui più difficili intrugli magici ed incantesimi che lo aiuteranno mentre sia Albus Silente che Voldemort muovono le proprie pedine verso lo scontro finale. Scopri tutte le curiosità, il cast e la trama del film in onda su Italia1 a partire dalle ore 21:20 circa.

Harry Potter e il Principe Mezzosangue: il cast e le curiosità

Harry Potter e il principe mezzosangue è il sesto capitolo della lunga saga di film dedicati al maghetto più amato del cinema. Uscito nelle sale cinematografiche nel 2009, è stato diretto da David Yates, lo stesso regista e produttore britannico che aveva curato il capitolo precendente e in futuro dirigerà i tre film prequel di questa saga e dal titolo di Animali Fantastici.

Il cast della pellicola vede ovviamente impegnati nuovamenti tutti i protagonisti principali della saga che prendono il volto di Daniel Radcliffe, Emma Stone e Rupert Grint, ai quali si aggiungono ovviamente Alan Rickman, nei panni del fondamentale Severus Piton, e Michael Gambon ancora in quelli di Albus Silente mentre Robbie Coltrane interpreta ancora Hagrid.

A Maggie Smith spetta nuovamente il ruolo dell’amata Minerva McGranitt.

Harry Potter e il Principe Mezzosangue: la trama del film

Per Harry il sesto anno ad Hogwarts inizia in una maniera inaspettata quando a lezione di Pozioni dal professor Lumacorno, voluto fortemente da Albus Silente per qualcosa che riguarda il suo passato legato con Tom Riddle, trova un libro appertenuto al Principe Mezzosangue.

La figura misteriosa accompagnerà tutta l’annata di Potter mentre la minaccia di Voldemort cresce sempre più tanto da insinuarsi anche a scuola, con il protagonsita convinto che Draco sia tramando qualcosa da quando secondo lui è divenuto un mangiamorte. Ad Harry ed i suoi amici il compito di scoprire cosa lega il professor Lumacorno al loro arcinemico oltre che smascherare il Principe Mezzosangue.

Guarda il trailer: