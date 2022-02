Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti insieme sul palco: il bacio e Più bella cosa a Michelle Impossible

TV e Spettacolo

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti si ritrovano sul medesimo palco dopo tanti anni e si danno un tenero bacio. Emozioni e ricordi in Michelle Impossible su Canale5.

Tripudio di emozioni per Michelle Hunziker sul palco di Michelle Impossible, andato in onda ieri sera con la prima puntata. La showgirl è stata protagonista del racconto della sua vita attraverso la voce di Maria De Filippi e, a seguire, ha ritrovato sul palco il suo primo grande amore: Eros Ramazzotti, ospite di serata. Tra i due scocca un tenero bacio in bocca a suggellare l’affetto reciproco che ancora li lega.

Maria De Filippi racconta la storia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti

Emozioni garantite in Michelle Impossible, il nuovo one woman show di Canale5 condotto da Michelle Hunziker e andato in onda ieri sera con la prima puntata.

Tantissimi gli ospiti e gli amici voluti dalla showgirl sul palco, a cominciare da Maria De Filippi. La conduttrice, immedesimandosi nel racconto delle storie dei protagonisti di C’è posta per te, ripercorre la vita della Hunziker tra carriera e amori. Grandissima emozione nel ricordo, attraverso la voce della conduttrice, del primo incontro tra Michelle ed Eros Ramazzotti.

Lei aveva 18 anni quando conobbe il cantante in una discoteca a Milano Marittima, per poi ritrovarlo per pura casualità in un locale: “In questo bar passano 10 minuti e arriva Eros.

E finalmente si parlano, si scambiano i telefoni. Si rivedono, si innamorano, si amano“. Maria De Filippi prosegue il racconto della vita di Michelle Hunziker arrivando al 1996, data dell’uscita del singolo di Ramazzotti che ha segnato per sempre il loro rapporto: “Eros ha una canzone che si chiama Più bella cosa e le dice: ‘Voglio che tu sia protagonista di quel video’. Partono e vanno a Los Angeles. E proprio in una notte viene concepita Aurora“.

Michelle Hunziker e Più bella cosa: “Le cose belle vanno salvate“

Maria De Filippi a seguire legge le parole scritte dalla stessa Michelle Hunziker su quel bellissimo periodo: “Mentre facevamo il video di quella canzone vivevo la mia favola personale e al rientro scoprii di essere incinta del mio angelo.

Beh, quante volte avrei voluto in questi anni cantare quella canzone e non potevo. Mi sono negata questa gioia pensando di poter ferire qualcuno o mettere in imbarazzo qualcun altro. Ora è passata una vita, ora vorrei potermi concedere il lusso di cantarla“. La showgirl svizzera è intenzionata a riportare Più bella cosa nella sua vita, a cantarla di fronte a tutti a testimonianza dell’amore indelebile che l’ha unita ad Eros Ramazzotti: “Le cose belle vanno salvate“.

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: il bacio sul palco

Sul palco di Michelle Impossible, la Hunziker torna così a cantare dopo tanti anni Più bella cosa attraverso una intima interpretazione applaudita dal pubblico.

Sino a quando sul palco non arriva Eros Ramazzotti, uno dei grandi ospiti di serata. Il cantante regala al pubblico uno dei suoi più celebri brani, Fuoco nel fuoco, in seguito al quale la showgirl lo raggiunge sul palco e va in scena un emozionante siparietto.

“Ma canti ancora qualcosa?” gli chiede la Hunziker. Eros Ramazzotti risponde: “La tua canzone” e aggiunge, con ironia, “Spero meglio di te“.

A seguire, l’artista si avvicina alla conduttrice e le scocca un bacio a stampo che provoca un boato di applausi da parte del pubblico. Un gesto simbolico dell’affetto che, nonostante tutto, ancora li unisce più che mai. Entrambi hanno specificato di essere solo amici, smentendo dunque ogni voce che vorrebbe un ritorno di fiamma. A seguire Ramazzotti si esibisce singolarmente con Più bella cosa, con una Michelle Hunziker che lo guarda estasiata e con gli occhi lucidi.