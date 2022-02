Nathaly Caldonazzo e il presunto interesse per Barù: Jessica Selassié svela il retroscena al Grande Fratello Vip

Grande Fratello

Nella Casa del Grande Fratello Vip si consuma un acceso scontro tra Jessica Selassié e Nathaly Caldonazzo. Al centro del malcontento alcune reciproche accuse, con le due concorrenti che nel pomeriggio non se le sono mandate a dire. Durante il confronto voluto da Alfonso Signorini, spunta anche un retroscena su Nathaly raccontato dalla stessa Jessica: al centro della questione nientemeno che Barù.

Jessica Selassié contro Nathaly Caldonazzo: screzi nella Casa

Al Grande Fratello Vip è scontro aperto tra Jessica Selassié e Nathaly Caldonazzo. Alla Princess non è andato giù, in particolare, il giudizio che l’attrice ha espresso sul suo interesse verso Barù, non ricambiato e considerato eccessivamente pressante.

Nathaly espone il suo pensiero sulla questione: “Io ero la prima ad essere felice per Jessica e Barù, tifavo per la loro storia. Poi pian piano nelle settimane vedevo che la cosa non prendeva forma. Qui siamo pochi, molti sono fidanzati, il cerchio si stringe e rimangono pochissime persone con cui parlare e giocare. Ma alla fine non è neanche giusto, adesso li rivedo molto uniti, però per settimane potevamo giocarci e ridere di più e non l’abbiamo fatto“.

Nello scontro avuto con Jessica oggi pomeriggio, Nathaly ha usato espressioni discutibili nei confronti della coinquilina, rimarcate anche dal severo giudizio di Adriana Volpe.

L’opinionista, che ha sempre sostenuto l’attrice, questa volta la bacchetta: “Mi fa specie che Nathaly abbia fatto uno scivolone così. Sai quanto io mi sia esposta per te in queste puntate, ma sentir dire frasi pesanti come ‘mangi per 10 persone’… ma quando mai?“.

Jessica Selassié e il retroscena su Nathaly Caldonazzo: c’entra Barù

Nathaly Caldonazzo spiega di aver avuto tale reazione in seguito alle insinuazioni di Jessica, che l’ha accusata di rubare il cibo nella Casa.

“Dovevo difendermi da accuse, mi dicevano che sono una ladra, quando io mi nutro di riso bianco e pochissime altre cose” le parole dell’attrice.

Ma il clima si fa decisamente più scottante quando Jessica sgancia la bomba, parlando di un presunto interesse di Nathaly verso Barù ancor prima di entrare nella Casa.

Il retroscena svelato dalla Princess: “L’avvicinamento di Nathaly a Barù c’è stato anche fuori dalla quarantena, lo trova un uomo interessante…“. Parole che hanno suscitato subito l’interesse di Alfonso Signorini, che chiede spiegazioni alla Caldonazzo. L’attrice spiega come siano andate realmente le cose con Barù: “Eravamo nello stesso albergo, non sapevo neanche che faccia avesse Barù.

Ogni volta che sentivo aprire la porta, la aprivo anche io per vedere chi ci fosse. Quindi sono andata su Instagram e gli ho scritto: ‘Ciao come stai? Sei emozionato?’“. Nathaly smentisce così un eventuale interesse per Barù, ma Jessica chiosa il duro confronto con la seguente frase: “Non c’è stato il riscontro che magari Nathaly si aspettava“.