SuperEnalotto: l’estrazione della sestina vincente del concorso del SuperEnalotto di oggi giovedì 17 febbraio 2022

Superenalotto

Va in scena il secondo appuntamento settimanale in compagnia della sestina vincente del SuperEnalotto. La combinazione torna ad attirare l’attenzione degli appassionati giovedì 14 febbraio 2022 con il Jackpot stratosferico da 157 milioni e 800mila euro. La nuova estrazione si palesa davanti agli affezionati come sempre a partire dalle ore 20:00 quando verrà svelata la combinazione vincente del concorso di giornata. Scopri i 6 numeri che la compongono sul nostro giornale.

Il concorso andato in scena martedì 15 febbraio 2022 è stato il primo della settimana ad incontrare l’attenzione di milioni di appassionati in cerca di gloria. La nuova estrazione ha ingolosito i tanti giocatori che come al solito sono andati alla ricerca del Jackpot milionario del SuperEnalotto, senza che però nessuno di loro sia riuscito nella storia impresa di accaparrarsi gli oltre 157 milioni di euro messi in palio.

Manca infatti da maggio 2021 un giocatore in grado di accaparrarsi l’intero Jackpot del gioco e dunque ripartono da qui le speranze dei giocatori di riuscire ad emulare quella gloriosa vincita.

L’estrazione di martedì scorso non ha però regalato le soddisfazioni sperate, visto che non si è registrato il 6 e nemmeno un 5+1. Nulla di fatto dunque per chi ha preso parte al concorso e quindi cercherà nuovamente fortuna nella nuova estrazione di oggi giovedì 17 febbraio 2022.

Il bilancio della scorsa estrazione è stato comunque postivivo, visto che l’estrazione in questione ha comunque dato delle soddisfazioni ai giocatori sfoggiando ben quattro giocatori in grado di centrare il 5, capaci di intascare poco più di 51mila euro a testa.

La vera soddisfazione di giornata è stata però raggiunta grazie alla combinazione affiancata dal numero Superstar, con un giocatore che ha vinto ben 1 milione e 297mila euro.

Gioca al SuperEnalotto responsabilmente

ATTENZIONE: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.