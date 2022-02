Tra Alex Belli e Soleil Sorge è finita, gelo al GF Vip: “Ho deciso di mettere fine alla nostra amicizia”

Grande Fratello

L’amicizia tra Alex Belli e Soleil Sorge è arrivata a un punto di svolta. Al Grande Fratello Vip, nella puntata di questa sera, la concorrente ha deciso di mettere la parola “fine” al loro rapporto fatto di complicità, affetto e risate. Una decisione sofferta ma necessaria secondo le parole di Soleil, che spiega ad Alfonso Signorini le motivazioni di tale presa di posizione: “Non voglio rapporti limitati nell’amicizia“.

Alex Belli e Delia Duran: un riavvicinamento tra mille dubbi

L’ingresso di Alex Belli al Grande Fratello Vip ha inevitabilmente rimesso in discussione tutti gli equilibri della Casa.

A Cinecittà l’attore ha ritrovato Soleil Sorge e Delia Duran e, con entrambe, ha cercato di chiarire la propria posizione e i propri sentimenti. Tra risate e scontri con Soleil e tentativi di chiarimento con Delia, l’ex gieffino è tornato nuovamente sotto la luce dei riflettori e anche in questa puntata Alfonso Signorini dedica ampio spazio alle vicende del “triangolo amoroso”.

Il conduttore parla inizialmente singolarmente con la Duran, chiedendole come abbia vissuto questi giorni di convivenza con Belli. La modella commenta in particolare le lacrime dell’attore, abbracciato a Soleil sul letto: “Noi donne abbiamo il sesto senso, infatti questa mattina quando è venuto da me c’è stato un distacco fisico, nonostante abbiamo chiarito“.

E spiega come, nonostante le pressioni di Alex, la modella stia ancora cercando di rispettare i propri tempi e spazi: “Lui ha un modo di annullare tutto, ma io non sono fatta così. Lui ha anche rispettato questa parte di me, gli ho detto: ‘Dammi il mio spazio e il mio tempo. L’amore che ho per te c’è, ma ci vogliono spazi e tempi‘“.

Soleil Sorge rompe con Alex Belli: fine di un’amicizia

Alfonso Signorini affronta tale argomento anche con Soleil, la quale mostra amarezza nel vedere il riavvicinamento tra Alex e Delia: “Da donna mi ha fatto male vedere tutto questo e sono sicura che Alex deve recuperare il suo matrimonio smettendo di fare del male a Delia.

Io non ho più voglia di vederli soffrire“. E spiega quanto le manchi la complicità instaurata con l’attore: “Io credo di aver sofferto, ormai sono molto più rassegnata.

Ormai tutto quello che ho visto è mancante di tante cose che non riesco a soffrirne. La cosa che mi manca di più in assoluto è la complicità e il tempo che passavamo insieme con Alex“.

Ma il colpo di scena è dietro l’angolo quando, parlando del rapporto con l’attore, la Sorge confessa di voler mettere un punto alla loro amicizia: “Credo che avrebbe potuto anche recuperare il rapporto con Delia mostrando quella che era la nostra amicizia.

Ho deciso di mettere fine alla nostra amicizia“. Una dichiarazione spiazzante, sulla quale anche Alfonso Signorini si sofferma chiedendole il motivo. La scelta di Soleil è un mix di differenti motivazioni: “Innanzitutto per un riguardo verso Delia ma soprattutto verso Alex e la sua felicità, In secondo luogo perché non voglio rapporti limitati nell’amicizia, né falsati, quindi non mi apparterrebbe più questo rapporto con Alex“.