Concorso Ispettorato Nazionale del Lavoro, 1.249 posti a tempo indeterminato: tutti i profili ricercati

Bandi

Bando di concorso indetto dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro per 1.249 assunzioni a tempo indeterminato: ecco quali sono i requisiti, le modalità per candidarsi e le materie d'esame da studiare.

Nuovo bando di concorso per 1.249 posti a tempo indeterminato presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. L’annuncio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 11/02/2022. I profili professionali ricercati sono quelli di personale non dirigenziale.

Concorso per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, quali sono i requisiti richiesti per partecipare

I posti messi a concorso dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sono relativi alle seguenti posizioni: ispettore tecnico, funzionario area informatica, funzionario socio-statistico-economico. I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza europea;

età non inferiore a 18 anni;

essere in possesso di laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;

idoneità fisica;

godimento ed esercizio dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, non avere riportato condanne penali o avere procedimenti penali, non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego pressa una pubblica amministrazione, non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale.

Concorso per Ispettore tecnico e Funzionario: come fare domanda

La domanda di ammissione al concorso presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro deve essere presentata esclusivamente per via telematica, compilando il modulo elettronico sul sistema Step-One 2019.

Il candidato deve essere in possesso di credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale SPID e di un indirizzo di posta elettronica certificata PEC. Il termine ultimo per presentare domanda è il 14/03/2022.

Concorso: i dettagli e le materie delle prove d’esame

I candidati dovranno sostenere una prova selettiva scritta distinta per codici di concorso, che si svolgerà utilizzando strumenti informatici e piattaforme digitali. Per tutti i profili messi a concorso sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e l’utilizzo delle applicazioni informatiche e dei software più diffusi.

In seguito, saranno sottoposti alla valutazione dei titoli. Per il profilo di Ispettore tecnico, la prova scritta verterà sulle seguenti materie:

macchine e impianti;

scienze delle costruzioni;

disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine;

regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale;

normativa sugli ascensori e i generatori di vapore;

normativa in materia di radiazioni ionizzanti;

elementi di chimica;

elementi di diritto del lavoro.

Per il profilo di Funzionario area informatica le materie saranno:

reti di telecomunicazione;

reti di calcolatori: architetture, protocolli, tecnologie;

sicurezza informatica;

piattaforme, infrastrutture, linee guida e indirizzi per la transizione digitale della pubblica amministrazione;

organizzazione e gestione della fase di erogazione dei servizi informatici;

metodologie di gestione dei progetti in ambito ICT;

ciclo di vita del software;

progettazione del software;

basi di dati, data governance e data science;

progettazione di sistemi distribuiti, blockchain e sistemi web;

protezione dei dati personali;

norme in materia di amministrazione digitale, e-government e dematerializzazione.

Per il profilo di Funzionario socio-statistico-economico: