Elettra Lamborghini al centro di un vero e proprio caso per l’intervista a Belve, la replica della conduttrice

Programmi TV

Elettra Lamborghini ha bloccato la messa in onda della sua intervista a "Belve". La conduttrice del programma televisivo ha spiegato l'accaduto in un'intervista.

Elettra Lamborghini sarebbe stata protagonista il 18 febbraio della prima serata della nuova stagione di Belve. La cantante, intervistata dalla conduttrice del programma televisivo, Francesca Fagnani, avrebbe deciso di bloccare la messa in onda della sua partecipazione nello show.

Infatti, l’intervista di Elettra Lamborghini non andrà in onda per decisione della Rai. La scelta deriva da una lettera inviata dai legali dell’ereditiera.

Elettra Lamborghini: l’intervista a Belve alza un polverone

Elettra Lamborghini non avrebbe apprezzato parte della sua intervista a Belve. La cantante, infatti, secondo dei rumors, avrebbe chiesto di visionare il girato prima della sua messa in onda, come riportato da Dagospia: “Dandolo Flash!

Esplode il caso Lamborghini a Rai2. L’ereditiera ha registrato nei giorni scorsi ‘Belve’ di Francesca Fagnani. Gira voce che avrebbe chiesto la registrazione e la possibilità di tagli“.

Secondo le indiscrezioni, si tratterebbe di domande su un particolare aspetto della vita della cantante: “Il problema? Alcune domande sulla sua sessualità. Fagnani fa muro, andrà in onda? Ah saperlo“. La messa in onda dell’intervista è stata, poi, effettivamente, bloccata.

Francesca Fagnani replica a Elettra Lamborghini

La Rai avrebbe deciso di non mandare in onda l’intervista di Elettra Lamborghini a Belve, dopo le lamentele della cantante.

La conduttrice del programma televisivo, Francesca Fagnani, ha spiegato quando accaduto ad Ansa: “L’agente di Elettra Lambroghini mi ha chiesto le domande prima e poi di vedere la puntata. Io ovviamente dico di no, come faccio sempre e per tutti, per rispetto del mio lavoro, di quello della redazione, e della professione giornalistica“.

La conduttrice televisiva ha confermato l’intervento del legale della cantante: “Ma l’avvocato ieri, che era il giorno prima della puntata, ha vincolato la messa in onda previa visione della puntata.

Io ho seguito la linea che seguo per tutto. Ma la Rai invece ha poi deciso di bloccarla”.

Francesca Fagnani è convinta che la trasmissione televisiva non abbia sbagliato nulla: ”Noi non abbiamo sbagliato nulla, nessun passaggio… Lei ha chiesto di sistemare due-tre domande che non le erano piaciute. Secondo me, ripeto, ha sbagliato… Devo dire che è proprio mal consigliata. Io l’avrei mandata in onda in ogni caso“. Il parere della conduttrice non è allineato, in questo caso, con quello della Rai: “Rai ha scelto evidentemente un atteggiamento prudente”.