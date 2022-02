Fosca Innocenti anticipazioni: la trama del secondo appuntamento con il personaggio di Vanessa Incontrada

Serie TV - Fiction

Vanessa Incontrada torna a vestire i panni di Fosca Innocenti nel secondo appuntamento con la nuova fiction di Canale5. Il vicequestore di Arezzo dovrà risolvere un nuovo delicato caso nella sua cittadina quando verrà uccisa una sua amica di vecchia data. Il suo olfatto sopra la media le consentirà di andare a caccia di indizi invisibili o sottovalutati dai suoi colleghi, condendo il tutto con grande acume e determinazione. La fiction che prende il titolo dal nome della sua protagonista torna sulla rete ammiraglia della Mediaset a partire dalle ore 21:30 circa con il suo secondo episodio dal titolo di La notte degli imbrogli.

Scopri le anticipazioni della trama della seconda puntata.

Fosca Innocenti: il secondo appuntamento con la fiction

Venerdì 18 febbraio 2022 su Canale 5 torna l’appuntamento con la nuova fiction che si è presa la prima serata del venerdì della rete. A partire dalle ore 21:30 va in onda il secondo episodio di Fosca Innocenti che vede Vanessa Incontrada proprio nel ruolo del vicequestore che da il titolo all’intero progetto.

Al suo fianco nella splendida cornice di Arezzo tornano tutti i personaggi ed interpreti apprezzati nel primo appuntamento con l’amico di sempre Cosimo, che ha il volto di Francesco Arca, a fare da apripista a tutti gli altri.

Spazio dunque anche agli attori Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Irene Ferri e Claudio Bigagli.

Fosca Innocenti: la trama del secondo appuntamento

Il secondo appuntamento con la fiction prende il titolo di La notte degli imbrogli nel quale la città di Arezzo viene sconvolta da un nuovo brutale omicidio. A farne le spese è tale Asia Borghi, un’amica di vecchia data del nostro vicequestore con la quale ha condiviso gli anni della scuola. Fosca sarà scioccata dall’accaduto e non riuscirà ad essere ludica per affrontare con serenità le indagini ma si dovrà fare forza per rendere giustizia all’amica di sempre.

La donna delle forze dell’ordine deve indagare fino a fondo nella vita dell’amica, andando a scoprire quelle che le è successo da quando non avevano più rapporti. Così scopre che la vittima aveva tentato di cambiare vita sognando di fare l’attrice e trasferendosi a Milano, senza però riuscirci e dovendo fare ritorno ad Arezzo.

Fosca con il suo grande olfatto riesce a ricostruire la dinamica della morte della donna, concentrando i suoi sospetti su alcuni suoi colleghi, su di un uomo che conosce anche Fosca e su di un gruppo di nomadi.

Ma la morte dell’amica non sarà il suo unico pensiero, visto che anche Cosimo le darà da pensare con la sua partenza per New York.