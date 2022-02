In fiamme traghetto diretto a Brindisi: a bordo 287 persone tra passeggeri ed equipaggio

Cronaca

Il rogo si è verificato al largo di Corfù e ancora non ne si conoscono le esatte cause. A bordo molte persone tra passeggeri ed equipaggio.

È scoppiato un incendio a bordo di un traghetto della Grimaldi Lines che era diretto a Brindisi. Al momento ci sono ancora poche informazioni, ma l’incendio sarebbe scoppiato vicino all’isola di Corfù, in Grecia, nella zona del garage del traghetto. Questa mattina intorno alle 4.30, il capitano del traghetto ha dato ordine di evacuare tutte le persone a bordo.

Incendio a bordo di un traghetto passeggeri diretto a Brindisi

Le fiamme si sono sviluppate a bordo del traghetto ‘Euroferry Olympia. I media greci, riportati da Adnkronos, rivelano che lo scoppio sarebbe partito probabilmente in un camion che si trovava a bordo.

Buone notizie per tutte le persone che si trovavano a bordo, infatti, i 237 passeggeri e i 50 membri dell’equipaggio sono tutti stati messi in salvo grazie alle scialuppe di salvataggio.

Cosa è accaduto e come stanno le persone a bordo dopo l’incendio

Il vice ministro per la Navigazione greco Kostas Katsafados ha spiegato che tutte le persone che si trovavano a bordo stanno bene. Sul luogo dell’incendio sono intervenute anche 5 imbarcazioni della Guardia Costiera greca, e in aggiunta anche alcune navi private che si trovavano nella zona e si sono avvicinate per prestare soccorso in quei momenti difficili.

A tutti loro si sarebbe unita anche una delle motovedetta della Guardia Costiera italiana, AdnKronos riporta il sito di Proto Thema, oltre all’intervento di tre elicotteri e una nave militare greca.

“Tutti i passeggeri stanno bene e si trovano a bordo delle scialuppe di salvataggio”, aveva detto il vice ministro Katsafados durante un’intervista televisiva. E ancora: “Il capitano ha ordinato l’evacuazione della nave per il grande incendio e ha detto che le condizioni climatiche sono buone“. Al momento tutte le persone a bordo sono state dirottate a Rodi: “L’isola di Rodi si sta preparando a ricevere i passeggeri“, ha detto la governatrice dell’isola.