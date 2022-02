Million Day Estrazione 18 febbraio 2022 numeri vincenti di oggi: estrazione Million Day alle ore 19:00

Million Day

Il Million Day torna a coinvolgere nuovamente i suoi appassionati con la nuova estrazione che si tiene venerdì 18 febbraio 2022. Il nuovo appuntamento apre il weekend che i giocatori sperano possa essere fruttuoso, con la caccia all’ambitissimo primo premio dal valore di 1 milione di euro che ripare dalle ore 19:00 di oggi. Scopri la cinquina vincente di giornata, in modo da capire se hai messo a segno una vittoria al Million Day.

Million Day: i numeri di venerdì 18 febbraio

Come ogni giorno, ecco i numeri del Million Day estratti oggi, venerdì 18 febbraio: 17-19-37-39-50

Million Day: tutte le giocate a disposizione per tentare la fortuna

Per prendere parte alle estrazioni del Million Day basta seguire delle semplici linee guida che vi ricordiamo qui sotto nelle prossime righe. Innanzitutto si può prendere parte all’estrazione puntando la cifra minima di 1 euro e creando la propria combinazione vincente composta da 5 numeri, andando a scegliere tra i 55 numeri a disposizione che vanno da 1 (uno) a, per l’appunto, 55 (cinquantacinque).

Si posso scegliere svariate modalità di giocata per giocare al Million Day, di cui vi parliamo qui sotto:

una giocata singola : componendo una schedina creata con 5 numeri, come detto in precedenza, puntando l’importo fisso di 1 euro.

: componendo una schedina creata con 5 numeri, come detto in precedenza, puntando l’importo fisso di 1 euro. una giocata plurima : prevede la possibilità di effettuare sulla stessa schedina più giocate, ognuna delle quali formata da 5 numeri e sempre al costo di 1 euro.

: prevede la possibilità di effettuare sulla stessa schedina più giocate, ognuna delle quali formata da 5 numeri e sempre al costo di 1 euro. una giocata sistemica: da la possibilità di scegliere da 6 a 9 numeri per comporre la propria tipologia di giocata a sistema, scegliendo tra sistema Integrale e sistema Ridotto.

Million Day consente di effettuare giocate a sistema selezionando quella che si preferisce attraverso le due tipologie sopracitate che possono anche dare la possibilità, come tutte le altre giocate, di iscriversi ai concorsi del gioco con delle giocate in abbonamento.

Million Day: le giocate a sistema Integrale e sistema Ridotto

Il Million Day consente anche di effettuare delle giocate a sistema, selezionando ovviamente quella che si preferisce delle due a disposizione:

la giocata a sistema Integrale: dopo aver selezionato i propri numeri (da 6 a 9) offre la possibilità di sviluppare tutte le giocate singole vincenti con i numeri scelti (da 6 combinazioni a 126 combinazioni);

la giocata a sistema Ridotto: dà la possibilità di sviluppare una parte delle giocate singole a seconda della scelta effettuata (con 6 numeri si hanno 2 giocate, scegliendo 7 numeri le giocate saranno 3, con invece 8 numeri si svilupperanno 5 giocate, infine scegliendo 9 numeri si produrranno 10 giocate).Di conseguenza il costo della giocata sarà ridotto e potrà garantire una vincita di almeno 1000 euro indovinando 5 numeri tra quelli selezionati (6, 7, 8, 9).

Million Day garantisce inoltre anche la possibilità di effettuare giocate per più giorni consecutivi.

Partendo dalla giocata selezionata è infatti possibile scegliere gli abbonamenti più adatti alle proprie necessità optando per 20 concorsi consecutivi con la giocata singola oppure per le giocate a sistema o quelle plurime sarà possibile abbonarsi fino a 5 concorsi consecutivi.

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.