Nadia Marsala senza freni su Gemma Galgani a Uomini e Donne: “Proprio una rompiscatole”. Commento 18 febbraio

Uomini e Donne

Nella puntata del 18 febbraio di Uomini e Donne, dopo essere stata stuzzicata molte volte da Gemma Galgani, improvvisamente, Nadia Marsala ha deciso di mettere la Dama torinese al suo posto. Gemma Galgani ha anche chiuso, tra le polemiche, la conoscenza con Antonio.

Buone notizie per Matteo Ranieri: è tornata a corteggiarlo Federica Aversano.

Nadia Marsala e Gemma Galgani: è di nuovo scontro a Uomini e Donne

Gemma Galgani, dopo più di dieci anni di Uomini e Donne, sembra veramente a corto di argomenti. Stavolta ha portato fuori Antonio, che, davvero, si vedeva dal primo secondo che non le interessasse, come sottolineato da Tina Cipollari: “Non ti è piaciuto dal primo istante… “Lo prendevi in giro perché non ti piaceva… L’ha tenuto tanto per perdere tempo”.

La Dama torinese non solo non era interessata a una reale frequentazione con il Cavaliere, ma, probabilmente, non lo apprezzava proprio, visto che, praticamente, gli rideva in faccia per tutto il tempo: “Non eri interessata, gli ridevi in faccia”. Per mettere ancora più in chiaro la situazione è arrivata Maria De Filippi che ha rivelato che la Dama: “S’è rifiutata di dargli anche il telefono”. A chi vuoi prendere in giro Gemma Galgani?

Il momento più basso della sua partecipazione alla puntata del 18 febbraio di Uomini e Donne, si è toccato comunque quando la Dama torinese ha cominciato a fare il terzo grado a Nadia Marsala: “Come va la loro storia… Se sono andati oltre”. La Dama ha sbottato, con l’applauso di tutti noi da casa: “Sei di un palloso guarda… Proprio una rompiscatole… Arrenditi”. Nadia Marsala sei il nostro nuovo mito.

Matteo Ranieri: il trono torna ad avere un senso

Gemma Galgani ha fatto innervosire tutti nella puntata del 18 febbraio di Uomini e Donne, ma Matteo Ranieri non è stato da meno.

Nello studio televisivo è tornata Federica Aversano, ma sia la corteggiatrice, che il tronista sono sembrati su un altro pianeta.

Ma qualcuno ha capito che problemi hanno sti due? Lei sempre molto di carattere e autoritaria, improvvisamente ha passato mezz’ora a chiedere scusa al tronista: “Mi dispiace tantissimo… Mi dispiace non ritrovarlo”. Ma poi per cosa? Tutto questo processo per un insulto via Instagram story?

E lui? Improvvisamente ha trovato il carattere e ha cominciato a tirarsela per tutta la puntata. In che multiverso eravamo oggi?