Affari tuoi formato famiglia: su Rai1 Amadeus conduce la prima puntata del rinnovato show

Archiviata la gloriosa parentesi del Festival di Sanremo, Amadeus è pronto a tuffarsi in una nuova avventura all’insegna del divertimento per tutta la famiglia. Il conduttore è pronto ad andare in onda su Rai1 con la nuova versione dell’apprezzatissimo Affari tuoi che per l’occasione diventa formato famiglia. Nella prima serata di sabato 19 febbraio 2022 prende il via la trasmissione dei famosissimi pacchi con una buona dose di novità e tanti celebri ospiti. La puntata sarà divisa in due parti in cui, se nella prima ci sarà una famiglia comune, nella seconda parte ci saranno invece i Vip con la loro famiglia a battagliare per andare alla conquista del montepremi massimo da 300mila euro.

Tutto quello che c’è da sapere sul primo appuntamento di Affari tuoi formato famiglia.

Affari tuoi formato famiglia: Amadeus conduce il primo appuntamento

Sabato 19 febbraio 2022 su Rai1 va in scena il primo appuntamento stagionale con Affari tuoi formato famiglia, la nuova versione del famoso gioco dei pacchi condotta da Amadeus. L’asso piglia tutto di Rai1 riporta in televisione lo storico show mantenendo i punti forti del suo format, la presenza del Dottore ed i fortunati pacchi posti di fronte al concorrente in gara, ed introducendone dei nuovi ed accattivanti che aumenteranno il divertimento e l’imprevedibilità.

Il format prende una veste decisamente famigliare e si divide in due parti. La puntata sarà infatti affrontata in due tranche, con la prima nella quale il pubblico vedrà andare alla ricerca dei ricchi premi un concorrente con di fronte membri della sua famiglia o amici. Nella seconda parte sarà fatta la stessa cosa ma a giocare con il Dottore ed Amadeus, rigorosamente per scopi benefici sarà la famiglia di un amato Vip nostrano.

puntata si aprirà con il concorrente che avrà di fronte a se tutti e 20 i pacchi trasportati su di un nastro e dovrà sceglierne casualmente uno senza vederne il numero.

Altra novità dell’edizione saranno i tre Pacchi fortuna che celeranno dentro di essi delle sorprese che potranno cambiare il corso della sua intera partita.

Affari tuoi formato famiglia: chi giocherà con Amadeus nel primo appuntamento

Nel corso del primo con la nuova formula del gioco a fare da padrone di casa con Amadeus ci sarà anche sua moglie Giovanna Civitillo, impegnata a presentare al marito ed al pubblico tutti i membri della famiglia arrivata in studio. Stando alle anticipazioni raccolte da TvBlog.it, il primo ospite Vip a scedere in campo per beneficienza dovrebbe essere Gigi D’Alessio.