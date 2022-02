Il GGG – Il Grande Gigante Gentile: il film fantastico arriva su Italia1 sabato 19 febbraio 2022

TV e Spettacolo

La proposta di Italia1 per la prima serata di sabato 19 febbraio 2022 è un film per tutta la famiglia che racconta un storia di grande amicizia tra una bambina ed un gigante gentile. A partire dalle ore 21:20 sul canale Mediaset va in onda la pellicola dal titolo Il GGG – Il Grande Gigante Gentile nella quale Sophie di anni dieci viene rapita dal grande gigante gentile e portata nel suo fantastico mondo per vivere delle avventure mozzafiato, nel tentativo che la loro grande amicizia possa scongiurare una guerra tra alcune presenze maligne ed il mondo degli umani. Scopri la trama completa, il cast e le curiosità del film in onda su Italia1.

Il GGG – Il Grande Gigante Gentile: le curiosità ed il cast del film

Il GGG – Il grande gigante gentile, conosciuto in inglese con la siglia di The BFG, è un film del 2016 diretto dal mostro sacro Steven Spielberg, qui alla sua prima collaborazione con la Walt Disney che lo ha prodotto e distribuito. Il film è da considerarsi l’adattamento cinematografico del romanzo del 1982 Il GGG scritto da Roald Dahl, già visto al cinema granzie al film d’animazione del 1989 dal titolo di Il mio amico gigante.

Il personaggio principale della trama è ovviamente in grande gigante che prende le sembianze dell’apprezzato attore Mark Rylance, acclamato dalla critica per la pellicola Il ponte delle spie, che per l’occasione ha subito un grande lavoro in computer grafica.

Al suo fianco la simpatica Sophie prende il volto della giovane attrice Ruby Burnhill.

Il GGG – Il Grande Gigante Gentile: la trama del film

Il GGG è un gigante diverso dai suoi simili che passano il tempo a mangiare gli essere umani.

Vegetariano e buono d’animo decide una notte di rapire la piccola Sophie portandola nella sua caverna. Sebbene spaventata dal misterioso gigante, Sophie ben presto si rende conto che il GGG è in realtà supera lo spavento iniziale ed inizia a conoscere il dolce gigante che le insegna cose meravigliose.

Il GGG porta infatti Sophie nel Paese dei Sogni e le spiega come funziona la sua magia e perché è in pericolo. L’essere vorrebbe infatti essere aiuto da Sophie per salvare i loro mondi dalla nuova invasione dei giganti cattivi. I due arriveranno addirittura a scomodare la Regina d’Inghilterra pur di scacciare la minaccia.