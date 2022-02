SuperEnalotto: l’estrazione della sestina vincente del concorso del SuperEnalotto di oggi sabato 19 febbraio 2022

Superenalotto

Il SuperEnalotto continua a fare compagnia ai suoi milioni di appassionati anche in questo ennesimo weekend e mette in scena una nuova estrazione a partire dalle ore 20:00 di sabato 19 febbraio 2022. Nell’occasione il gioco metterà in palio il suo Jackpot arrivato a valere 158 milioni e 800mila euro. Segui l’estrazione di oggi che si tiene puntuale alle ore 20:00 e scopri tutti e 6 i numeri che compongono la sestina vincente di giornata in grado di riempire di soldi chi fosse in grado di centrarla correttamente.

SuperEnalotto, storia di un vincitore: quando la fortuna premia con 542mila euro

L’enorme Jackpot messo in palio dal SuperEnalotto ha la capacità di attrarre l’attenzione di tantissimi giocatori, tutti a caccia della sestina vincente in grado di regalare 155 milioni di euro.

Da sempre c’è grande curiosità, e magari anche un filo di invidia, intorno ai giocatori capaci di mettere a segno delle vincite ingenti, sia tra chi si dichiara appassionato ed un abitudinario del gioco e sia in chi magari si avvicina solo sporadicamente alle sue estrazioni multimilionarie.

Una delle ultime storie di una vincita raccolta dal sito Superenalotto.it, a incuriosità l’attenzione dei giocatori con il racconto della storia di un fortunato vincitore che in data 26 ottobre 2021 ha riscosso l’invidiabile somma di oltre 542mila euro.

Il fortunato in questione lo conosciamo con il nome fittizio di Giuseppe e di lui sappiamo che ha 80 anni e che ha messo a segno la sensazionale vincita martedì 31 agosto 2021.

SuperEnalotto, la storia di Giuseppe: un pensionato che non ha cambiato vita

Giuseppe è stato capace di centrare la vincita dal valore di ben 542mila euro lo scorso martedì 31 agosto 2021, con una giocata effettuata presso un punto vendita Sisal Tabacchi situato in provincia di Foggia.

A raccontare questa sensazionale vincita è lo stesso uomo, che da tanti anni porta avanti con se la passione per il SuperEnalotto oltre che un grande amore per la sua famiglia.

Dal racconto delle sue parole, raccolte dal sito superenalotto.it, si evince di come sia stata proprio la sua famiglia a consentirgli di vincere l’ingente somma di denaro.

In un certo qual senso è anche merito loro se in una giornata come le altre il 31 agosto scorso ha giocato i 6 numeri legati alle loro date che gli hanno consentito di laurearsi vincitore del montepremi che pochi giorni fa è riuscito a riscuotere. Per Giuseppe tentare la fortuna e giocare è un modo per distrarsi e per trascorrere dei momenti con i propri amici.

Lo fa da 60 anni, destinando pochi spiccioli a quello che lui chiama “lo spazio per i sogni”. Ed è con questo spirito che anche il 31 agosto, in una giornata come tante altre, Giuseppe ha partecipato mettendo in gioco i soliti numeri, quelli legati alle date dei suoi familiari, persone che l’hanno sempre sostenuto e che rappresentano l’essenza della sua vita.

Proprio quella sequenza di numeri lo decreterà vincitore di oltre 542 mila euro. Le sue parole a commento dell’evento straordinario non lasciano nessun dubbio e raccontano l’emozione che ha provato, Giuseppe infatti ha dichiarato che:

“Mi piace scherzare ma ricorderò per sempre quel momento! Sapere che i soldi serviranno ad aiutare economicamente tutta la mia famiglia mi ha dato una serenità infinita. La fortuna mi ha regalato ben più di quanto avessi mai immaginato. Sono rimasto a lungo a pensare alla faccia di tutte le persone che avrei fatto felici. È stata un’emozione che non pensavo di poter provare a 80 anni“.