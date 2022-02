Adriana Volpe e Sonia Bruganelli a Verissimo, la verità sul loro rapporto: “Siamo riuscite a creare un feeling”

Programmi TV

Nemiche-amiche al Grande Fratello Vip in veste di opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli parlano del loro tormentato rapporto in video-collegamento con Verissimo.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli a confronto in una doppia intervista in collegamento con Verissimo. Le due opinioniste del Grande Fratello Vip, che nel corso del reality hanno spesso manifestato una reciproca antipatia, parlano a Silvia Toffanin del loro tormentato rapporto di amore e odio. Nonostante i dissapori palesati nella trasmissione, confessano di aver instaurato un bel feeling nel corso del tempo.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: la verità sul loro rapporto

A Verissimo Silvia Toffanin intervista in video-collegamento le due opinioniste del Grande Fratello Vip: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Il gran colpo della conduttrice del programma di Canale5 è stato quello di averle in collegamento dallo studio del reality per un’intervista insieme, nonostante le ruggini e la reciproca antipatia che non hanno mai nascosto. Le due opinioniste parlano del loro rapporto e Sonia Bruganelli, quasi a sorpresa, rivela: “Alla fine le voglio bene“. Adriana Volpe conferma le parole della collega, spiegando come il loro rapporto sia cambiato nel corso del tempo e come si siano avvicinate passo dopo passo: “Il rapporto si è evoluto. È wrestling in studio, penso si veda, però sano cazzeggio durante le pubblicità.

Siamo riuscite adesso a creare un feeling, ci diamo una mano, ci consigliamo“.

Adriana Volpe in particolare ha avuto modo di conoscere meglio tutti gli angoli del carattere di Sonia Bruganelli. La quale, come conferma la conduttrice, spesso appare ruvida e cinica negli atteggiamenti ma alla fine riesce a commuoversi in puntata: “Lei insiste nell’interpretare la donna ruvida, cinica. Poi in realtà lei vede una dichiarazione d’amore e ha gli occhi lucidi.

Basta pochissimo e lei si emoziona. Non è come vuol far apparire“.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: due caratteri profondamente diversi

Il rapporto instaurato al Grande Fratello Vip ha dovuto fare i conti anche con numerosi battibecchi in studio, tra accuse e frecciatine.

Dissapori frutto di una inconciliabilità caratteriale, come conferma Sonia Bruganelli: “Siamo profondamente diverse. Io cinica su alcune cose sì, non riesco a farne a meno, non perdo di vista il fatto che stiamo guardando delle persone che stanno cercando di vincere un gioco. Lei invece vive di emozioni e questo è un pregio che ha Adriana e glielo riconosco“.