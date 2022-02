Domenica in su Rai1 con Mara Venier: tutti gli ospiti della puntata del 20 febbraio

Programmi TV

Domenica in torna in onda su Rai1 con Mara Venier domenica 20 febbraio 2022 con un carico di ospiti provenienti dal Festival di Sannremo. Scopri tutti gli ospiti del ventitresimo appuntamento stagionale.

Mara Venier conduce un nuovo appuntamento di Domenica In su Rai1 a partire dalle ore 14:00. Domenica 20 febbraio 2022 nella ventitreesima puntata della trasmissione, in diretta dagli studi romani intitolati a Fabrizio, l’amatissima conduttrice tornerà a tenere compagnia al pubblico con un carico di ospiti invidiabili che riempiranno l’ormai consueto spazio di Tutti pazzi per Sanremo, con la presenza del grande Massimo Ranieri ad attirare l’attenzione degli amanti della musica. Scopri tutti gli altri ospiti della puntata ed tutti i suoi temi in onda su Rai1 il 20 febbraio 2022 a partire dalle ore 14:00.

Domenica in: il ventitresimo appuntamento con Mara Venier ancora nel segno di Sanremo

La trasmissione va in onda su Rai1 domenica 20 febbraio 2022 a partire dalle ore 14:00 con zia Mara Venier a fare ovviamente da padrona di casa. La spumeggiante zia degli telespettatori italiani continuerà il viaggio nella musica italiana in compagnia dei protagonisti della 72esima edizione del Festival di Sanremo.

La presenza più attesa sarà quella di Massimo Ranieri, la vera e propria punta di diamante degli ospiti di puntata. Il cantante che si esibirà sulle note di Lettera di là dal mare, si concederà poi per una lunga ed appassionante intervista che ripercorrerà tutte le tappe più importanti della sua lunghissima carriera.

Il focus sul Festival continuerà nell’entusiasmante spazio dal titolo di Tutti pazzi per Sanremo, che come al solito sarà ricco di ospiti provenienti proprio dalla gara condotta da con successo da Amadeus. Arriveranno in studio per cantare i loro brani della 72esima edizione del Festival il giovanissimo Aka7even ovviamente con Perfetta così, Giusy Ferreri per cantarci Miele, ed il duo Highsnob & Hu si esibirà con il brano Abbi cura di te.

Sarà presente in studio anche Patty Pravo che si esibirà in alcuni suoi brani iconici ed ascolterà l’omaggio al pianoforte dedicatole da Morgan.

Tutti gli altri ospiti della puntata di domenica 20 febbraio

Durante la puntate ci sarà spazio anche per altre tematiche che si affronteranno con gli altri ospiti di puntata. Arriveranno in studio per parlare di cinema e del loro ultimo film Dario Argento e sua figlia Asia; Gustavo Thoeni presenterà il suo ultimo libro autobiografico e riceverà i saluti dei suoi amici storici Gerry Calà, Ornella Muti e Francesco Moser.