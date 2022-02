Fiordaliso e i primi passi nella musica assieme a papà Auro: la rivelazione della cantante a Verissimo

Programmi TV

A Verissimo intervista di coppia per Fiordaliso e l'adorato papà Auro. La cantante rivela a Silvia Toffanin come sia stato proprio il padre ad indirizzarla verso il mondo della musica.

Emozionante intervista per Fiordaliso e suo padre Auro a Verissimo, ospiti nel salotto di Silvia Toffanin. La cantante racconta il prezioso rapporto che la lega al papà, il quale è stato fondamentale per l’inizio del suo percorso artistico nel mondo della musica. Fu lui, infatti, ad incitarla ad esibirsi e a diventare una cantante, come raccontano in studio.

Fiordaliso e papà Auro insieme a Verissimo: intervista a Silvia Toffanin

A Verissimo Silvia Toffanin accoglie in studio Fiordaliso assieme al padre Auro, per un’intima ed intensa intervista. Padre e figlia sono legati da un rapporto solidissimo e alla conduttrice rivelano retroscena importanti sulla storia della loro famiglia.

Uno di questi riguarda l’inizio della carriera della cantante nel mondo della musica. Fu infatti proprio il padre, che era musicista e suonava la batteria, ad incitarla ad intraprendere questa strada quando era piccola.

“C’è troppo da ricordare con la batteria. Lei quando l’ho scoperta, cominciava a cantare. Poi è andato a monte tutto. Immaginatevi che lei, quando l’ho ripresa sul palco, stonava“, commenta papà Auro, parlando degli esordi della figlia sul palco su cui lui suonava.

Fiordaliso e l’inizio della carriera grazie al padre: la rivelazione della cantante

Fiordaliso ricorda il momento in cui il padre di fatto scoprì le doti canore di sua figlia e la accompagnò verso l’esordio nel mondo della musica.

A cominciare da alcune piccole esibizioni presso la chiesa parrocchiale, come confessa la cantante: “Io avevo smesso perché ero in gravidanza, quindi poi ho ripreso con lui dopo che ho avuto il bambino.

Stavo facendo un concorso nella chiesa parrocchiale, lui era già un musicista. Mi venne a vedere. Aveva una cantante che era stonata e allora gli dissero: ‘Prendiamo tua figlia’. Poi io rimasi incinta ma sono poi tornata“.

Nonostante l’interruzione per via della gravidanza, Fiordaliso non rinunciò al suo sogno di diventare una cantante e riprese la sua attività sul palco. A tal proposito, papà Auro commenta ironicamente il suo ritorno sul palco: “Stonavi, eri preoccupata non so per che cosa ma c’erano dei punti da sistemare. A forza della ginnastica, si è ripresa ed è venuta fuori“.