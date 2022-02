17enne accoltellata da una 14enne a Tor Bella Monaca. L’aggressione dopo una lite per un ragazzo

Cronaca Nera

Una notizia relativa ad un grave fatto di cronaca arriva dalla Capitale, per la precisione da un quartiere di Roma, Tor Bella Monaca. Una ragazzina di appena 14 anni è stata arrestata dopo aver accoltellato un’altra poco più grande, che ora si trova in ospedale. L’aggressione risale al pomeriggio di oggi, lunedì 21 febbraio, sul posto anche la madre la madre della vittima.

Al momento sul caso indaga la polizia, secondo le prime informazioni trapelate, la lite sarebbe scaturita per futili motivi mentre le due si trovavano in strada. La ragazzina di 14 anni è stata rintracciata e al momento si troverebbe in stato di fermo in commissariato.

14enne accoltella una 17enne a Tor Bella Monaca

Teatro del dramma è via Duilio Cambellotti, quartiere Tor Bella Monaca, nei pressi dell’oratorio locale. Secondo quanto si è appreso fino ad ora, l’aggressione sarebbe scattata dopo una lite ritenuta “per futili motivi”, probabilmente per un ragazzo.

Le due si sarebbero confrontate aspramente e al culmine dello scontro la 14enne ha accoltellato la 17enne ferendola gravemente all’addome. La ragazzina avrebbe usato un coltello da cucina contro la 17enne che è stata trasportata in codice rosso presso l’ospedale di Tor Vergata.

Fortunatamente le sue condizioni al momento non sono gravi e le ferite sarebbero lievi.

La 14enne si trova in stato di fermo

A dare l’allarme è stato una testimone che ha assistito alla scena, la polizia è immediatamente intervenuta sul luogo dell’aggressione, insieme ai soccorsi chiamati per la 17enne; poco dopo è arrivata anche la madre della vittima di aggressione.

La 14enne però è stata rintracciata successivamente dagli inquirenti e adesso si troverebbe in commissariato Casilino in stato di fermo. Non è stato reso noto se la ragazza sia stata già ascoltata dagli inquirenti, né sarebbe stato ancora confermato il movente; al momento le prime informazioni si baserebbero su quanto trapelato e sui racconti della testimone.