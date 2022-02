Freedom – Oltre il confine: Roberto Giacobbo conduce il nuovo appuntamento su Italia1. I temi di puntata

Programmi TV

Lunedì 21 febbraio 2022 torna in onda su Italia1 la trasmissione Freedom – Oltre il confine con l’apprezzata conduzione di Roberto Giacobbo. Il presentatore torna sul canale Mediaset a partire dalle ore 21:20 in un nuovo ed appassionante viaggio alla scoperta di miti e leggende, per accompagnare il suo pubblico in una nuova grande avventura per scoprire cosa si nasconde dietro l’ignoto indagine. Nella nuova puntata Giacobbo ed il suo team si sposteranno tra la città di Torino e l’Umbria, per andare alla scoperta del legame che lega la città sabauda all’antico Egitto e di come in passato nella regione del centro Italia si sia sviluppata una particolare Repubblica.

Questi sono solo due dei servizi che andranno in onda questa sera, scopri qui sotto tutti gli argomenti e le anticipazioni sulla puntata in onda oggi in prima serata su Italia1.

Freedom – Oltre il confine: i temi e gli argomenti dei servizi della nuova puntata

Il viaggio di Roberto Giacobbo nella nuova puntata di Freedom prende il via alle ore 21:20 su Italia1 con una collaborazione esclusiva del programma con le leggendarie Frecce Tricolori. La trasmissione è infatti entrata nella loro sede, l’Aeroporto militare di Udine-Rivolto, per svelarci i segreti degli aerei, dei piloti e di tutto il personale che si sono prestati anche un servizio fotografico mozzafiato.

Successivamente sarà la volta di Torino e del suo intenso legame con l’antico Egitto.

Giacobbo andrà infatti alla ricerca di questo speciale rapporto oltre che della fama della cità sabauda come una città magica. Il conduttore andrà in giro tra piazze, portoni, palazzi alla scoperta di evidenti simboli esoterici che collegano strettamente la Sindone e il Sacro Graal.

Il viaggio continuerà in Umbria prima alla scoperta di una singolare Repubblica nata nel 1441 e poi alla ricerca di cosa si cela sotto la città di Orvieto.

Per la rubrica del museo in 10 minuti sarà la volta del Museo Etnografico di Alessandria che offre un viaggio nella mente umana.