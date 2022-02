Soleil Sorge si sfoga sul reale sentimento per Alex Belli al GF Vip: “Ho cercato di soffocare questa cosa”

Grande Fratello

Dopo aver confermato l'amore provato per Alex Belli, parlandogli occhi negli occhi, Soleil Sorge apre il suo cuore in puntata. La rivelazione al GF Vip.

Soleil Sorge parla a cuore aperto dei sentimenti provati per Alex Belli e a lui confessati occhi negli occhi, sotto la doccia, tra le lacrime. La concorrente ha ammesso di aver nutrito amore verso di lui, ma di non aver mai auspicato una relazione con lui fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. In puntata la ragazza si apre e rivela ad Alfonso Signorini: “Non vorrei mai stare con Alex“.

Soleil Sorge e il sentimento per Alex Belli: la concorrente vuota il sacco

Soleil Sorge torna a parlare dei sentimenti verso Alex Belli, vissuti nella Casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della settimana, che ha visto l’attore tornare a Cinecittà in veste di ospite, i due coinquilini hanno avuto modo di parlarsi e chiarirsi.

Un momento di particolare verità e sincerità è avvenuto durante la “serata jungle” quando, sotto la doccia, Soleil ha messo a nudo il suo vero sentimento per Alex: l’amore. La concorrente ha voluto così sbilanciarsi e, tra le lacrime, ha ammesso di aver nutrito un reale sentimento verso di lui.

E lo conferma questa sera in puntata, parlando con Alfonso Signorini e spiegando perché non si sia lasciata andare oltre: “Io e lui abbiamo vissuto i sentimenti. Quello che c’è stato, c’è stato da entrambe le parti.

C’è stato un momento in cui forse ho avuto un istinto che ha anticipato le cose, ma siamo arrivati a un punto di sbando. Io ho cercato di soffocare questa cosa perché capivo che non ci poteva essere una relazione, che non era quello che io volevo e che lui voleva“.

Soleil Sorge ammette: “Non vorrei mai stare con Alex“

Ora Soleil Sorge si dice più libera e leggera: “Ho portato sul binario giusto quello che c’era nei miei sentimenti“. E ribadisce nuovamente l’intenzione di non costruire alcuna relazione con Alex Belli fuori dalla Casa: “Io credo che l’amore sia una cosa più giustificabile.

Non vorrei mai stare con Alex, non ho mai avuto un interesse nell’avere una relazione con lui“.

Alfonso Signorini le fa notare l’inconciliabilità da lei espressa tra il reale sentimento che nutre per l’attore e l’impossibilità di avere una relazione con lui. Ed è proprio quello che ha fatto maggiormente soffrire la ‘Vippona’, come rivela: “C’è stato un momento in cui la nostra complicità mi ha portato ad avere sentimenti che non riuscivamo a comprendere nemmeno noi. L’amore è una cosa tangibile, lì ero confusa. Poi tutta una serie di eventi mi hanno fatto aprire gli occhi“.