Alex Belli costretto a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip, il messaggio a Delia: “Ti ho dato la mia forza”

Grande Fratello

Alex Belli esce dalla Casa del Grande Fratello Vip dopo essere stato ospite per una settimana. L’attore è costretto a salutare i compagni, tra cui Delia Duran, con la quale vive in diretta gli ultimi istanti insieme tra le mura di Cinecittà. Tra baci e confessioni, l’ex concorrente rivolge alcune parole di incoraggiamento e di supporto alla modella per il proseguo della sua avventura: “So quello che sei“.

Alex Belli pronto a uscire, Alfonso Signorini mette Delia davanti ad un bivio

Una settimana è bastata per Alex Belli per rimettere in discussione alcune importanti dinamiche di gioco al Grande Fratello Vip.

L’attore, che ha fatto il suo ingresso nella puntata di lunedì scorso, è stato ospite della Casa per una settimana e ha avuto modo di ritrovare Soleil Sorge e Delia Duran. Se con Delia ha nuovamente chiarito il proprio sentimento dicendosi innamorata di lei e intenzionato a costruire una famiglia con lei, dall’altro l’amicizia con Soleil sembra al capolinea. Questa sera è tempo per lui di lasciare la Casa, dopo essere stato nuovamente protagonista per una settimana, e di ritornare in studio.

Tuttavia, prima di questo annuncio, Alfonso Signorini vuole mettere Delia Duran di fronte a un bivio: rimanere in gioco avendo un posto assicurato per la finale, o abbandonare il gioco e uscire con Alex Belli?

Il conduttore convoca la concorrente in Confessionale, la quale spiega inizialmente di essersi ritrovata nel corso di questa avventura: “Mi sento più sicura di me stessa, è questa la cosa in primis: amarmi, riuscire a comprendermi e dare la priorità a me. Sono felice che mi abbiate dato questa possibilità perché finalmente ho confrontato i miei mostri e le mie paure“.

Alex Belli e Delia Duran: l’ultimo incontro e le parole dell’attore

Dal Confessionale Delia Duran parla ad Alfonso Signorini di come si sia evoluto il rapporto con Alex Belli: “La fiducia ancora è irrisolta, per cui ho detto ad Alex: ‘Hai fatto benissimo a venire qua a recuperare questo amore.

Io ti amo, ma ho bisogno di tempo’. Probabilmente fuori dalla Casa possiamo risolvere“. E risponde al quesito del conduttore, esclamando con assoluta convinzione la sua assoluta intenzione di concorrere per la vittoria: “Voglio rimanere per me stessa“.

A seguire va in scena l’ultimo incontro tra Alex e Delia, tra baci e confessioni, con la modella che gli spiega: “Voglio rimanere per me, il resto lo sistemiamo fuori dal programma.

Ci vuole del tempo, non si può cancellare tutto quello che è successo e questo è stato il primo passo meraviglioso“. L’attore le rivolge le ultime parole prima di lasciare la Casa: “Ti ho dato la mia forza. So quello che sei, e tu sai quello che siamo. Adesso hai tre settimane ancora e ti voglio lasciare tutta la mia forza e il mio amore. Dimostra tutto quello che sei“.